El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) estableció las pautas de tramitación y logística para la entrega de pañales a sus afiliados. En relación con la vigencia de la prescripción, el organismo dispuso que aquellas personas que dispongan de una Orden Médica Electrónica (OME) emitida o renovada a partir del 1° de marzo de 2026 deberán gestionar su renovación cada 90 días (3 meses). Para cumplir con este requisito, la persona beneficiaria tiene que solicitarle a su médico de cabecera la emisión de una nueva orden antes de que se produzca el vencimiento del plazo estipulado.

PAMI lanzó una nueva plataforma digital y exige volver a registrarse

En contraposición, las órdenes médicas confeccionadas o renovadas con anterioridad al 1° de marzo de 2026 conservarán su validez original hasta la fecha de caducidad fijada oportunamente. Una vez alcanzado dicho término, la nueva prescripción que se genere quedará encuadrada bajo la norma de la vigencia trimestral. Respecto de los volúmenes asignados, la institución aclaró que cada beneficiario recibirá la misma cantidad de unidades que tenía autorizada para retirar previamente por la vía farmacéutica, requiriéndose una autorización especial únicamente en los casos donde se pretenda ampliar el cupo.

Esquema de entregas en domicilios particulares y residencias de larga estadía

El sistema de distribución domiciliaria contempla que cualquier persona mayor de 18 años queda habilitada para recibir los insumos en el hogar del afiliado. Ante la ausencia de residentes en el momento de la visita, la empresa proveedora dejará una notificación por escrito y efectuará una segunda visita. Si en esa segunda instancia tampoco resulta posible concretar la entrega, el repartidor dejará un nuevo aviso indicando la dirección del punto de retiro asignado, donde los productos permanecerán disponibles para su búsqueda durante los siguientes 7 días corridos.

Para las personas que residen en hogares de larga estadía pertenecientes a la red propia de PAMI, los pañales y apósitos son suministrados de forma directa por la misma institución. En tanto, para quienes habitan en residencias privadas o no pertenecientes a la obra social, la distribución opera bajo la misma modalidad que para el resto de los afiliados, entregándose en la dirección registrada.

PAMI habilitó la afiliación titular definitiva 100% digital

Los usuarios pueden modificar dicho domicilio a través de la aplicación móvil Mi PAMI en la sección "Mi Perfil", siendo necesario que el médico de cabecera verifique que el domicilio asentado en la orden médica coincida con el lugar de residencia actual. Ante eventuales productos defectuosos o falta de entrega, los reclamos deben realizarse por los canales oficiales o mediante la línea telefónica 138 de PAMI Escucha y Responde, tras lo cual la reposición se ejecuta en un plazo de hasta 7 días hábiles.

GZ / lr