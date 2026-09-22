El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) precisó los mecanismos de acceso y las condiciones operativas para la atención en guardia e internación dentro de su red de prestadores. La obra social establece que cada titular tiene asignado un centro de salud, clínica u hospital específico para resolver situaciones de urgencia, cirugías o tratamientos de carácter prolongado.

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Durante el período en que la persona permanece internada en la institución correspondiente, el esquema asistencial otorga una cobertura del 100% para la totalidad de las prácticas médicas requeridas para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Para acceder a la atención por la guardia médica o concretar el ingreso por internación, la persona afiliada debe presentar su Documento Nacional de Identidad junto con la credencial de PAMI.

La verificación del hospital o centro de salud asignado para la guardia y la internación se realiza mediante la cartilla médica oficial del organismo. Los afiliados pueden efectuar esta consulta en forma remota ingresando a la aplicación móvil Mi PAMI o a través de la plataforma web.

Procedimiento, restricciones y plazos para solicitar el cambio de centro médico

En caso de requerir un cambio en el prestador asignado para las urgencias y la internación, el organismo permite iniciar la gestión tanto por la vía digital como presencial. Para tramitar la modificación en internet, el usuario debe ingresar al apartado de prestadores en la web oficial. Si la persona opta por realizar la solicitud en una agencia de atención presencial, resulta obligatorio obtener una cita previa desde el portal turnos.

El esquema institucional impone una restricción operativa central para este trámite: la solicitud de modificación de prestador no se puede gestionar mientras el afiliado se encuentre atravesando un proceso de internación en una institución de salud.

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Asimismo, la entrada en vigencia del nuevo centro asignado depende estrictamente del día del mes en que se inicie el expediente. Cuando la solicitud se ingresa entre el día 1 y el día 20 del mes, el cambio se ve reflejado en el sistema a partir del primer día del mes inmediato siguiente. En tanto, si el trámite se efectúa entre el día 21 y el último día del mes, el impacto en la asignación del nuevo prestador se concreta en el mes subsiguiente.

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