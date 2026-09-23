El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalló el funcionamiento de la sección "Turnos de agencia" para realizar trámites presenciales. Los usuarios que necesiten atención presencial deben ingresar a dicho apartado, seleccionar el trámite correspondiente y elegir el día junto con el horario de su preferencia para confirmar la solicitud.

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Dentro de la sección "Turnos de agencia", la plataforma permite realizar diversas acciones de gestión. Las personas usuarias pueden reservar nuevos turnos, consultar la nómina de turnos agendados, revisar el historial de atenciones anteriores, cancelar un turno en caso de no poder asistir y verificar los requisitos necesarios para cada trámite antes de acudir a la sede.

Cancelaciones, reprogramaciones y sistema de notificaciones

El sistema cuenta con un esquema de alertas automáticas para recordar las citas asignadas. La institución envía notificaciones a los usuarios en tres momentos específicos: al concretar la reserva del turno, un día antes de la fecha fijada y durante el mismo día en que debe realizarse la atención en la agencia.

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Asimismo, la plataforma dispone de opciones para modificar la agenda de atención presencial. Quienes no puedan concurrir a la cita tienen la posibilidad de cancelar o modificar el turno directamente desde el sistema, con la condición de efectuar el cambio o la cancelación antes de la fecha asignada previamente.

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