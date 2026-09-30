El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene formalizados los criterios normativos y procedimentales para la prescripción y el retiro de medicamentos en la red de farmacias adheridas de todo el país. Las exigencias contemplan diferenciaciones territoriales según la jurisdicción y estipulan mecanismos específicos para la cobertura de tratamientos de carácter crónico y la dispensación de insumos especiales.

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Dentro de las pautas de prescripción médica, la entidad previsional establece la obligatoriedad de la receta duplicada para la provisión de psicofármacos. La instrumentación de este requerimiento varía de acuerdo con la demarcación geográfica en la que se emita la orden médica.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el profesional prescribiente debe emitir e imprimir una receta común blanca en formato físico. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el duplicado se debe confeccionar obligatoriamente en una receta rosa emitida por el médico en soporte físico, la cual tiene que presentarse acompañada por la correspondiente receta electrónica blanca institucional del organismo.

Presentación de documentos en farmacias y vencimiento de las órdenes

Al momento de concurrir a la oficina farmacéutica para retirar los remedios prescriptos, los afiliados deben presentar de manera habitual su Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con la credencial de PAMI en cualquiera de los formatos oficiales que se encuentren vigentes.

Para el caso de la provisión de medicamentos especiales —categoría que abarca a las drogas oncológicas, los tratamientos antirretrovirales y los psicofármacos— la normativa dispone la exigencia adicional de presentar la receta impresa con la firma ológrafa del profesional médico.

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En lo que respecta a la validez temporal de las prescripciones para patologías crónicas, las recetas electrónicas cuentan con un plazo de caducidad fijado estrictamente a los 30 días contados desde su emisión. Debido a esta vigencia limitada, el sistema no permite utilizar una misma orden para retirar productos en meses subsiguientes, requiriendo una nueva receta por cada período mensual de tratamiento.

Sin embargo, el esquema operativo del organismo faculta a los médicos a emitir las prescripciones de los meses siguientes durante una misma consulta mediante la modalidad de órdenes postdatadas. Este procedimiento le permite al paciente disponer de las recetas autorizadas para retirar sus medicamentos durante dos o tres meses consecutivos sin necesidad de concurrir mensualmente al consultorio.

Mecanismo de verificación para recetas manuales celestes

Respecto a la validación de las órdenes médicas en formato papel, PAMI precisa que únicamente las recetas manuales de color celeste requieren de un proceso previo de activación antes de ser presentadas en el mostrador de la farmacia.

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Las personas usuarias o sus familiares pueden verificar el estado de habilitación del formulario a través del validador digital de recetas manuales dispuesto por la institución. En caso de constatar que una receta celeste no figura como activa en el sistema, el afiliado debe solicitarle al médico prescribiente que compruebe que el talonario asignado se encuentre debidamente activado en los registros del organismo.

GZ