El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tiene operativo en su portal digital un canal específico para tramitar quejas e inconvenientes relacionados con las prestaciones médicas. Dentro de ese entorno de gestión, la dependencia previsional contempla un apartado exclusivo destinado a la especialidad de Cardiología.

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A través de dicho sistema, las personas afiliadas pueden seleccionar la causa puntual que motiva el reclamo ante la institución. La plataforma exige elegir una opción dentro de un listado cerrado de motivos para dar inicio al seguimiento administrativo del caso.

Entre las irregularidades de carácter económico y prestacional que se pueden asentar de forma directa figura el intento de cobro por parte de los prestadores. El menú contempla de manera explícita la opción "Me quisieron cobrar" para canalizar denuncias por pagos indebidos en las consultas o prácticas médicas.

Dificultades en la asignación de turnos y la atención médica

El catálogo formal de reclamos incluye también las barreras de acceso a la consulta con el especialista en Cardiología. Las personas usuarias pueden seleccionar la categoría "No me quisieron atender" en aquellos supuestos donde se verifique una negativa de prestación por parte del centro o profesional.

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Asimismo, las dilaciones en el otorgamiento de las citas representan otra de las causales previstas en el formulario institucional. En este punto, la plataforma incorpora la alternativa "Me dieron un turno con mucha demora" para registrar las demoras excesivas en la programación de los turnos de la especialidad.

A estas opciones se suma la imposibilidad de establecer contacto con los prestadores o con la propia obra social. Los afiliados pueden dejar constancia en la opción que indica que no pueden comunicarse telefónicamente ni por ningún otro medio habilitado.

Calidad del servicio, infraestructura y trato al afiliado

El sistema de gestión de PAMI incorpora a su vez una categoría orientada a señalar deficiencias generales en los establecimientos de atención médica. Esta opción abarca la necesidad de esperar mucho tiempo para recibir atención, el incumplimiento de los horarios fijados, las falencias edilicias y los problemas de higiene en las instalaciones.

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Por último, el menú desplegable asignado a la rama cardiológica contempla el registro de faltas de respeto hacia los usuarios. Los beneficiarios tienen disponible la alternativa "Me maltrataron" para denunciar situaciones de malos tratos por parte del personal de atención o de los profesionales médicos.

GZ