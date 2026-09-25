El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) contempla dentro de su plataforma digital un apartado destinado al registro de reclamos vinculados a la provisión de anteojos. La herramienta le permite a las personas usuarias seleccionar la causa específica que motiva la queja ante el organismo público.

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Entre las opciones fijadas en el menú oficial de la institución se encuentran los rechazos a las solicitudes formuladas por las personas afiliadas. A su vez, el sistema permite canalizar reclamos cuando la prestación o el insumo entregado presenta mala calidad durante la atención.

Las fallas en la prestación médica o administrativa también integran el listado de opciones elegibles. En ese sentido, los afiliados pueden notificar situaciones en las que recibieron mala atención profesional o casos en los que no pudieron recibir la prestación por PAMI y debieron atenderse de forma particular.

Inconvenientes administrativos, cobros y plazos de atención

Las demoras en la tramitación representan otro de los ejes contemplados en el formulario de la entidad estatal. El sistema de registro habilita la opción por demoras en el trámite o en la autorización por parte del organismo, así como las dificultades para recibir oportunamente la atención o los insumos requeridos.

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Asimismo, la plataforma incluye la posibilidad de denunciar irregularidades económicas y de acceso al servicio. El menú de selección incorpora las categorías "Me quisieron cobrar" y "No me quisieron atender", junto con los casos en que se otorgan turnos con excesiva dilatación en las fechas asignadas.

Problemas de comunicación, infraestructura y trato al usuario

Las fallas en las vías de contacto institucionales también están operativas dentro del menú de reclamos por anteojos. Las personas usuarias pueden dejar constancia de que no logran comunicarse telefónicamente ni por ningún otro medio habilitado por la obra social de los jubilados.

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Por último, el catálogo formal de la dependencia incluye motivos vinculados al funcionamiento de los establecimientos. Entre las causales previstas se encuentran las esperas prolongadas para ser atendido, el no respeto de los horarios de atención, las deficiencias edilicias, la falta de higiene y las situaciones de maltrato.

GZ / lr