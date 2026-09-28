El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados dispone de un canal digital dentro de su portal institucional que permite gestionar reclamos referidos a la provisión de medicamentos sin cargo por subsidio social. La plataforma abarca el trámite específico correspondiente a la cobertura total de hasta 6 medicamentos ambulatorios para afiliados en situación de vulnerabilidad social.

Reclamos por anteojos en PAMI: los motivos oficiales habilitacados para iniciar una denuncia

A través de esta herramienta de gestión, los usuarios pueden ingresar al sistema mediante su número de afiliado y DNI para dejar constancia de diversos inconvenientes. El menú desplegable del organismo contempla opciones vinculadas con la logística operativa en las farmacias, las demoras administrativas y las fallas en la calidad de la atención profesional o de los insumos otorgados.

Entre los motivos de índole técnica y comercial habilitados para iniciar una queja formal, la obra social incluye las situaciones en las que el sistema no funciona en la farmacia o aquellos casos en los que el establecimiento farmacéutico no opera con la red de PAMI. A su vez, los afiliados pueden notificar si la prestación o el insumo recibido resulta de mala calidad durante su entrega.

Problemas de atención médica, demoras y cobros indebidos

El menú de opciones de la entidad estatal contempla las irregularidades prestacionales y prestacionales-asistenciales. En este segmento, las causales de reclamo abarcan la mala atención profesional recibida y los supuestos en los que, ante la imposibilidad de recibir asistencia por parte de la institución previsional, la persona debió atenderse de forma particular.

Las dilaciones en los tiempos de respuesta ocupan un lugar central en el formulario oficial del organismo. Los usuarios pueden seleccionar opciones vinculadas con la existencia de demora en el trámite o la autorización por parte de PAMI, como así también la imposibilidad de recibir oportunamente la atención o los insumos requeridos para su tratamiento médico.

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En materia de irregularidades económicas y operativas, la plataforma habilita la denuncia en casos donde se pretendió cobrar por el beneficio o cuando hubo una negativa directa de atención. Asimismo, el abanico de causales contempla el otorgamiento de turnos con excesiva demora en el calendario de citas prestacionales.

Dificultades de comunicación y condiciones de las dependencias

El catálogo de reclamos también se extiende a los canales de contacto institucional y a la infraestructura física donde se atienden los afiliados. Respecto a la conectividad y la comunicación, el sistema permite registrar la imposibilidad de comunicarse telefónicamente o por cualquier otro medio de atención con el organismo previsional.

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Finalmente, el apartado incluye causales asociadas a la experiencia de atención presencial en las dependencias. Entre los motivos seleccionables figuran la necesidad de esperar un tiempo prolongado para ser atendido, el incumplimiento de los horarios de atención fijados, la presencia de problemas edilicios o la falta de higiene en los establecimientos, además de los episodios de maltrato hacia los beneficiarios.

GZ