La CGT vuelve a marchar por el microcentro porteño “en defensa de la industria nacional”

La CGT volverá a movilizarse este jueves por el microcentro porteño bajo la consigna “en defensa de la Industria Nacional”, en una nueva demostración de rechazo a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. La central obrera convocó a sus sindicatos adheridos a concentrarse a las 15 en Diagonal Sur y Perú para marchar hasta el edificio del ex Ministerio de Industria.

La protesta estará encabezada por el triunvirato de conducción de la CGT, integrado por Jorge Sola, del Sindicato del Seguro; Octavio Argüello, de Camioneros; y Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio. La movilización tendrá como lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”.

Desde la central sindical señalaron que la industria representa no solamente producción, sino también “trabajo, soberanía y futuro”. En ese sentido, convocaron a los trabajadores a participar de la marcha con ropa de trabajo, cascos y otros elementos representativos de sus respectivas actividades.

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“Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles”, expresaron desde la CGT a través de sus redes sociales. Y agregaron “Que el Gobierno entienda que en la calle está la voz de quienes defendemos el futuro productivo de nuestro país”.

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Sola sostuvo que el programa económico de Milei debería permitir la importación de productos sin que eso implique “destruir la capacidad de producir y generar trabajo” en el país. El dirigente sindical planteó que Argentina puede alcanzar “precios competitivos”, pero consideró necesario modificar las condiciones en las que actualmente compiten las empresas nacionales frente a productos provenientes del exterior. “Necesitamos avanzar en una reforma impositiva que alivie la carga sobre la producción y el trabajo”, afirmó Sola en declaraciones radiales.

Además, el cosecretario general de la CGT cuestionó las diferencias existentes entre las estructuras productivas nacionales y las de otros países. “Argentina no puede competir en igualdad de condiciones con productos fabricados bajo reglas laborales y estructuras de costos completamente diferentes a las nuestras”, sostuvo.

La central obrera sostiene que la apertura comercial promovida por el Gobierno y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundiza un proceso de desindustrialización y genera dificultades especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Desde la CGT denunciaron en distintas oportunidades el cierre de PyMEs y la pérdida de puestos de trabajo registrados, y calificaron el escenario como un “modelo de persianas bajas”.

Una movilización solo de la CGT, que mantiene su enfrentamiento con Milei

A diferencia de otras protestas impulsadas por la central obrera, en esta oportunidad no participarán otras centrales sindicales ni movimientos sociales externos a la CGT. Las dos CTA, tanto la Autónoma como la de los Trabajadores, junto con los gremios universitarios, tienen prevista otra movilización para el jueves 15, cuando se realizará la 5° Marcha Federal Universitaria. La CGT, en tanto, anunció que acompañará esa convocatoria.

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La marcha de este jueves tendrá como punto de llegada el edificio del ex Ministerio de Industria y buscará visibilizar el reclamo de los sectores sindicales vinculados con la producción y el trabajo.

La movilización se inscribe en el enfrentamiento que la CGT mantiene con el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La central obrera cuestiona especialmente el programa de ajuste, la evolución de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y las medidas vinculadas con el comercio exterior.

Los dirigentes sindicales también confrontaron públicamente con el Presidente en distintas oportunidades por su interpretación de la situación económica. En particular, cuestionaron sus declaraciones en las que negó que exista una recesión y aseguraron que el mandatario vive en una “realidad paralela”. Según la CGT, esa mirada desconoce “el sufrimiento social y el empobrecimiento de las familias trabajadoras”.