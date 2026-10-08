El clima en Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense mantendrá condiciones de inestabilidad durante este jueves 8 de octubre, tras las precipitaciones registradas en las últimas horas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los registros de Meteored, la jornada se caracterizará por la presencia de nubosidad abundante, precipitaciones intermitentes y ráfagas de viento moderadas a intensas provenientes del sector sur.

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Para este jueves se aguarda una notable moderación de las marcas térmicas. Luego de jornadas con valores más templados, la temperatura mínima se ubicará entre los 13°C y 14°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 18°C a 20°C en horas del mediodía y las primeras horas de la tarde, registrando un descenso paulatino hacia la noche.

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Durante la mañana de este jueves, el cielo permanecerá mayormente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA. El ambiente se presentará fresco, acompañado por vientos del sector sur y sureste que soplarán con velocidades constantes y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que provocará una sensación térmica inferior a la temperatura real registrada por los termómetros.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán a partir del mediodía y durante el bloque de la tarde. El SMN anticipa entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas y chaparrones débiles, sin oferta de tormentas severas ni acumulación crítica de agua para este sector de la capital.

El SMN anticipa entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas y chaparrones débiles

Hacia las últimas horas de la tarde y el inicio de la noche, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, dando paso a una paulatina mejora en las condiciones atmosféricas. El viento rotará de manera definitiva al suroeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 30 km/h, mientras que la humedad relativa descenderá levemente tras el paso de las franjas inestables.

Las variaciones térmicas entre la Capital Federal y las zonas periféricas del conurbano bonaerense se percibirán principalmente en la madrugada y noche, donde en áreas suburbanas del oeste y sur del GBA los termómetros podrían perforar el piso de los 12°C.

Alertas meteorológicas este 8 de octubre y el pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no se registran avisos de alerta amarilla ni naranja activos para el área metropolitana. El panorama nacional presenta mayor estabilidad respecto del inicio de la semana, aunque se monitorean áreas puntuales de inestabilidad sobre la franja costera de la provincia de Buenos Aires y el litoral argentino.

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La tendencia del pronóstico extendido anticipa que la inestabilidad se prolongará durante el cierre de la semana laboral y el fin de semana. Para el viernes 9 de octubre, se espera una jornada con cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas de un 10% a 40% por la tarde, vientos del sureste con ráfagas de hasta 50 km/h y marcas térmicas entre los 13°C de mínima y 17°C de máxima.

De cara al fin de semana, el sábado 10 de octubre mantendrá la cobertura nubosa sobre la región central del país, con probabilidades de precipitaciones débiles de entre 10% y 40% y una máxima que rozará los 18°C.

El domingo 11 de octubre registrará una mejora más firme, con ambiente fresco por la mañana (10°C a 13°C), cielo algo a mayormente nublado y una máxima en paulatino ascenso que alcanzará los 19°C, sin probabilidad significativa de lluvias.