Súper Niño en Argentina 2026: las provincias donde llovería más de lo normal y cómo se verá afectado el Litoral

El escenario climático en el hemisferio sur atraviesa una fase de alta variabilidad operacional. La consolidación de El Niño, Oscilación del Sur (ENOS) en su vertiente más intensa, denominado globalmente como el Súper Niño 2026, encendió los sistemas de alerta temprana en Argentina. El mapa hidroclimático indica que el Litoral argentino se sitúa en la zona de mayor vulnerabilidad geoterritorial.

La combinación de precipitaciones locales abundantes y el aporte de las cuencas superiores de los ríos Uruguay y Paraná (provenientes del sur de Brasil) genera un doble factor de riesgo: colapso pluvial urbano e incremento sostenido de caudales fluviales.

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Para comprender el alcance físico del fenómeno en el territorio nacional, investigadores del sistema científico analizan la estructura del evento meteorológico.

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Investigador del CONICET: “El principal vector de atención para el Litoral radica en las crecidas de respuesta diferida”

El especialista en ecosistemas fluviales e investigador del CONICET, Juan José Neiff, precisó que “el principal vector de atención para el Litoral radica en las crecidas de respuesta diferida. Las precipitaciones torrenciales concentradas en la cuenca alta del río Paraná aceleran el escurrimiento hacia los valles de inundación”.

Además, Neiff advirtió que “el sistema del Delta e islas entrerrianas debe prepararse para repuntes en los niveles de agua que podrían extenderse durante los primeros meses del próximo año”.

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El suelo saturado en sectores de Corrientes y Entre Ríos limita la capacidad de infiltración natural, provocando anegamientos en áreas de pastoreo, retrasos en siembras de primavera y presiones adicionales sobre la infraestructura vial rural y urbana.

Las proyecciones trimestrales elaboradas por los organismos oficiales identifican un mapa de riesgo hídrico concentrado principalmente en la franja oriental y central del país:

- Región del Litoral: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa.

- Zona Pampeana Norte y Centro: Santa Fe, este de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires.

- Región Cuyana (Anomalías nivales/pluviales): Mendoza y San Juan, con incrementos proyectados en cabeceras de cuenca cordilleranas.

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Mapa de riesgo hídrico

“El episodio actual de El Niño exhibe parámetros térmicos oceánicos significativamente elevados. Las anomalías observadas en la superficie del mar sugieren un evento de intensidad fuerte a muy fuerte”, indicó la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OOM), Celeste Saulo.

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El Niño Oscilación Sur tiene la capacidad de alterar los patrones de humedad en América del Sur durante la primavera y el inicio del verano. Debido a ello, ante la persistencia de alertas meteorológicas por lluvias intensas y ráfagas puntuales en el centro y norte del país, las autoridades locales de defensa civil sugieren aplicar protocolos de contingencia.

PM/ML