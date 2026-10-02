Expertos del CONICET diseñaron el “Portal Hidroclimático” para el monitoreo de El Niño: cómo funcionará

Un equipo de científicos e investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) desarrolló una herramienta sin precedentes en la región, el “Portal Hidroclimático”. Una plataforma interdisciplinaria para procesar, visualizar datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo real, ofreciendo diagnósticos dinámicos y proyecciones anticipadas que permitirán optimizar la toma de decisiones.

El sitio integra imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas de superficie y modelos numéricos de cuencas hidrográficas con el objetivo de ofrecer un monitoreo continuo de las variables climáticas críticas.

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La presentación del “Portal Hidroclimático” tuvo lugar durante la introducción del informe de proyección del Pronóstico de Escurrimientos de ríos para el verano 2026-2027, presentado por Departamento General de Irrigación de Mendoza.

El Niño: visualizar datos hidrológicos

Entre sus principales funciones se destacan las alertas por inundaciones y sequías, como así también la simulación de escenarios hídricos que faciliten la planificación de cosechas y gestión de reservorios hídricos.

Ingeniero en Hidrología: “Surge como respuesta a la necesidad histórica de integrar la amplia masa de información ambiental dispersa en distintas instituciones”

“El Portal Hidroclimático surge como respuesta a la necesidad histórica de integrar la amplia masa de información ambiental dispersa en distintas instituciones del país”, sostuvo el doctor en ingeniería con especialización en Hidrología del CONICET, Ezequiel Toum.

Investigadora del CONICET, sobre El Niño: “Las lluvias abundantes superarán la capacidad de absorción de la Tierra”

Se presentó en sociedad con un primer reporte anticipándose a una nueva mini-ola de frío en el llano y nevadas en la alta montaña. Un pronóstico según el cual aún en plena primavera al parecer el invierno se resiste a despedirse definitivamente.

CONICET: Portal Hidroclimático

"Para los próximos días se espera la acumulación de hasta un metro de nieve en la cordillera. Y una ola de frío con heladas tardías en varios oasis productivos de la provincia de Mendoza", pronosticó el meteorólogo Maximiliano Viale, parte del equipo de profesionales del Ianigla a cargo de la nueva herramienta web, junto al hidrólogo Ezequiel Thoum.

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La herramienta, denominada “Portal Hidroclimático”, fue desarrollada en Mendoza por profesionales del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET)

PM/MSS