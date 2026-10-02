El viento Zonda azota a la región de Cuyo y produjo la suspensión total de clases este viernes en Mendoza

Un violento episodio de viento Zonda afecta fuertemente este viernes 2 de octubre a la región de Cuyo, con ráfagas intensas, un marcado ascenso térmico y un drástico descenso de los niveles de humedad. Ante los reportes preventivos elaborados por Defensa Civil y la alerta amarilla emitida por el organismo, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de decretar la suspensión total de clases presenciales en toda la provincia de Mendoza para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El Poder Ejecutivo provincial extendió el cese de actividades educativas para todos los turnos (mañana, tarde, vespertino y nocturno y niveles en el territorio provincial: escuelas de todos los niveles y modalidades (inicial, primario, secundario, superior y de jóvenes y adultos) tanto de gestión pública como privada.

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El meteorólogo mendocino, Fernando Jara, remarcó que “el comportamiento del Zonda este viernes muestra valores térmicos excepcionales antes del ingreso de un frente frío”.

El viento Zonda azota a Mendoza y produjo la suspensión total de clases este viernes en Mendoza

Asimismo, el especialista en pronóstico regional en Mendoza, precisó que “cuando el Zonda baja al llano, rompe la capa de inversión térmica nocturna de manera repentina, elevando la temperatura en cuestión de minutos y reduciendo la humedad relativa a valores por debajo del 10%” y llamó a la población a “extremar las precauciones” durante las horas en que las ráfagas alcanzan sus picos máximos.

Viento Zonda en Mendoza: ingreso de un frente frío durante la noche del viernes

Según el comunicado divulgado por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, el panorama meteorológico cambiará sustancialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, período donde se producirá el ingreso de un frente frío procedente del sector sur. La contingencia climática provocará la rotación del viento, descenso marcado de la temperatura e inestabilidad.

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El coordinador del Departamento de Agrometeorología en el Gobierno de Mendoza, Carlos Bustos, explicó que “la presencia de intensos vientos del oeste en la alta montaña genera las condiciones de inestabilidad idóneas para que el viento descienda gradualmente desde la precordillera hacia los oasis cultivados y las zonas urbanas de la provincia”.

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza

Además, Bustos señaló que “la variabilidad en la intensidad de las ráfagas puede superar los 60 a 70 km/h en los momentos más críticos del evento”.

Cuáles serán los departamentos más afectados por el viento Zonda en Mendoza

Las autoridades de la provincia de Mendoza brindaron precisiones sobre los 12 departamentos del territorio cuyano que se verán más afectados por el fenómeno del viento Zonda, que comenzará a golpear durante el comienzo del fin semana.

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Entre las localidades que deben tomar mayores resguardos se encuentran: Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyan, San Carlos, Malargüe, San Rafael y General Alvear.

PM