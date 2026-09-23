Mendoza suspendió las clases presenciales del turno mañana por el viento Zonda

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza suspendió las clases presenciales del turno mañana de este jueves 24 de septiembre debido al alerta por viento Zonda que rige en gran parte de la provincia. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas.

La decisión fue tomada de manera preventiva a partir de los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticiparon condiciones de viento intenso para distintas zonas de Mendoza.

Los establecimientos alcanzados por la suspensión deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, de acuerdo con los protocolos establecidos por la DGE.

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La Dirección General de Escuelas informó además que continuará monitoreando los reportes de Defensa Civil y que comunicará cualquier modificación para los turnos siguientes a partir de las 11 del jueves.

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Alerta naranja por viento Zonda

Para este jueves, el SMN emitió un alerta naranja por viento Zonda para sectores del sur, centro y norte de Mendoza. Entre las zonas alcanzadas se encuentran Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Rivadavia, Junín, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Según el organismo, se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

El SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y evitar estacionar vehículos debajo de ellos. También aconseja mantener cerradas las viviendas y contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono.

Por el momento, la suspensión alcanza al turno mañana. La DGE deberá informar durante el jueves si la medida se extiende a los turnos siguientes.