El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja, mientras se prevén cuatro días más de intensas lluvias en el país

Argentina atraviesa una jornada de extrema inestabilidad atmosférica por el avance de un centro de bajas presiones que afecta la región central y se desplaza hacia el noreste. La situación responde a potentes tormentas que comenzaron en San Luis y Córdoba para luego extenderse hacia Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, desencadenando un escenario meteorológico severo.

Durante las primeras horas del evento, el sur santafesino resultó ser una de las zonas más castigadas, con precipitaciones abundantes en breves lapsos y caída de granizo, como se registró en la ciudad de Rosario.

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Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente un alerta de nivel naranja para el centro y este cordobés, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para esa franja del país, el organismo oficial advirtió sobre la posibilidad de frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo de diversos tamaños, proyectando valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm, los cuales podrían ser superados puntualmente.

El norte del Litoral podría registrar más de 100 mm

Hacia el noreste argentino, provincias como Corrientes, Chaco y el norte de Santa Fe mantendrán una primera etapa bajo alerta amarillo. Sin embargo, la advertencia ascenderá a nivel naranja entre la madrugada y la mañana del jueves, cuando se espera el período de mayor intensidad y severidad.

Se proyectan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm

A pesar del desplazamiento del sistema principal, el escenario no mostrará una mejora definitiva a corto plazo. La circulación atmosférica regional quedará bloqueada, impulsando abundante nubosidad y lluvias intermitentes durante al menos cuatro días consecutivos.

El fenómeno se sostendrá por la interacción de altas presiones frente a Patagonia y las Islas Malvinas, combinadas con bajas presiones sobre el sur de Brasil, Uruguay y el Atlántico adyacente. Esto garantizará el ingreso constante de vientos húmedos del este, que rotarán al sur hacia el fin de semana.

En el período comprendido entre el jueves 8 y el domingo 11, la región más comprometida será el norte del Litoral. Conforme a las proyecciones publicadas por Meteored sobre la base del modelo europeo ECMWF, Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes registrarán entre 80 y 130 mm acumulados.

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Cuyo figura como el segundo foco de atención, particularmente las provincias de Mendoza y San Juan. La convergencia de humedad al pie de la cordillera cordillerana propiciará precipitaciones frecuentes con valores que superarán los 50 mm en forma localizada.

En tanto, el norte patagónico, el noroeste argentino y el centro del país experimentarán lloviznas y lluvias intermitentes con marcas moderadas de entre 5 y 30 mm acumulados.

Por su parte, la Costa Atlántica bonaerense afrontará un cuadro de lluvias prácticamente persistentes de intensidad leve a moderada hasta el domingo. La masa de agua estará acompañada por un fuerte temporal marítimo impulsado por ráfagas de viento del este y sur que alcanzarán velocidades de 50 a 70 km/h.

BGD/ML