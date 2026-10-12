El ministro de Economía, Luis Caputo, participará esta semana de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia, donde ministros de Finanzas y jefes de los bancos centrales de distintos países se reunirán a hablar del estado de la economía global.

Del lunes 12 al sábado 17 en Bangkok tendrán lugar las reuniones donde los funcionarios discutirán las distintas opciones y planes de acción ante el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado energético junto al auge de la inteligencia artificial.

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En la previa a la semana de reuniones, el FMI le pidió a los gobiernos de distintas partes del mundo un control de gastos, incluso en aquellos casos donde crecen las necesidades de las poblaciones vulnerables ante la inflación y los riesgos climáticos.

Entre las actividades de los siguientes días habrá reuniones a puertas cerradas, eventos públicos y anuncios políticos de parte de las máximas autoridades económicas del mundo. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional presentará sus previsiones económicas mundiales y pronósticos regionales.

"En términos sencillos, la economía global está siendo tirada en dos direcciones opuestas: un impacto negativo en la oferta de energía y un impacto positivo en la demanda provocado por la inteligencia artificial", expresó recientemente la directora del organismo, Kristalina Georgieva, en Singapur durante un evento previo a las reuniones.

El titular de la cartera de Economía de Argentina, Luis Caputo, participará de estos encuentros en medio de la tensión desatada ante los diferentes cuestionamientos que recibió en los últimos días y los fuertes rumores que pusieron en duda su continuidad en el Gobierno.

El funcionario encabezará la delegación argentina que viajará a Tailandia e irá acompañado del viceministro José Luis Daza. Ambos llevarán adelante una agenda que un encuentro bilateral con la directora gerente del FMI y audiencias confirmadas con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y el titular del BID, Ilan Goldfajn.

Ambos funcionarios también participarán de una cumbre de trabajo de ministros de Economía de América Latina y representantes del Hemisferio Occidental del Fondo para analizar las perspectivas de crecimiento regional y la evolución de los mercados financieros internacionales ante diferentes desafíos globales.

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Durante este viaje Caputo también formará parte de las deliberaciones de la mesa de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del denominado grupo del G20, los cuales discutirán temas vinculados a la estabilidad macroeconómica global y los sistemas de pago.

Posteriormente, el titular de la cartera de Economía participará de las comisiones del Comité Monetario y Financiero Internacional y del Comité de Desarrollo y disertará en un panel del Banco Mundial sobre el impacto de las reformas económicas en América Latina.

Caputo y Daza tendrán la tarea de fortalecer el diálogo con las entidades multilaterales de crédito para consolidar los programas de financiamiento y de ratificar el rumbo de las reformas estructurales que se vienen implementando desde hace un tiempo en el país, siendo una instancia clave para la diplomacia económica del Gobierno.

Impacto de la guerra en Medio Oriente

Uno de los principales temas a debatir durante los encuentros es el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán, un conflicto que disparó los precios de la energía y ha provocado consecuencias en diferentes partes del mundo, con mayor impacto en los países en desarrollo que dependen de la energía importada.

Desde su lugar, el FMI le ha pedido a los países contener los gastos en subsidios y, en cambio, adoptar medidas de amortiguamiento fiscal para enfrentar el choque económico, aunque hay crítico que afirman que dicha postura no es viable para países de bajos ingresos y que se necesita asistencia de los organismos multilaterales de crédito.



Llegada de la Inteligencia Artificial

Del lado positivo el debate se enfocará también en la incursión de la Inteligencia Artificial en las economías avanzadas de Europa y Estados Unidos, siendo testigos de un importante auge de lainversión en dicho sector, lo que llevó a los mercados bursátiles a niveles récord de crecimiento.

"Ya sea que la amen, la odien o la teman, la IA está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un factor clave que determina la suerte relativa de los países en la economía mundial", señaló Georgieva luego de que el FMI indicó que la suma invertida en IA podría superar la inversión destinada a la construcción de ferrocarriles, redes eléctricas y de telecomunicaciones.

AS / EM