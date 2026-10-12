Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron a una concentración frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización se realiza en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en rechazo al Día de la Raza promovido por el presidente Javier Milei.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, las agrupaciones argumentaron: "Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad Cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado".

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El encuentro se convocó para este lunes 12 de octubre a las 15 en la calle San José 1111 y prevé un mural en vivo, una ceremonia ancestral y números de danza folclórica paraguaya. Además, los organizadores anunciaron presentaciones musicales y la lectura de coplas dirigidas a la expresidenta durante la tarde.

Por su parte, el Gobierno restituyó la denominación de "Día de la Raza" en sus contenidos institucionales, dejando sin efecto el nombre "Día del Respeto a la Diversidad Cultual", vigente desde 2010. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo dispuso conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un intercambio cultural entre Europa y América.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de San José 1111, donde se encuentra detenida por la condena de la Causa Vialidad.

La disposición de la gestión libertaria contrasta con la Ley Nacional 27.399, aprobada por el Congreso en 2017, que sostiene la denominación previa. Este escenario genera un debate jurídico, ya que un decreto del Ejecutivo no invalida de manera automática lo fijado por una ley nacional.

Finalmente, las agrupaciones manifestaron su rechazo a la decisión del Gobierno con respecto al cambio de denominación y concluyeron: "Defendemos nuestra madre Tierra y decimos 'NO' a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios".

AS / EM