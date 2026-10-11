Martín Menem respaldó a Luis Caputo y confirmó que Javier Milei buscará la reelección en 2027

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó que vaya a dejar su cargo. Durante una entrevista con Luis Majul en la LN+, el dirigente de La Libertad Avanza denunció que hay sectores que buscan instalar versiones sobre una eventual salida del funcionario para debilitar al Gobierno de Javier Milei. “Cada vez que Toto Caputo está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro”, afirmó Menem.

El titular de Diputados sostuvo que se trata de una estrategia recurrente contra la administración libertaria. “Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno”, agregó.

Durante la entrevista, Menem también defendió la gestión económica, reconoció que algunos sectores atraviesan dificultades y atribuyó parte de la desaceleración de la actividad al aumento internacional del precio del petróleo y a las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz.

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Martín Menem habló sobre las alianzas electorales para 2027

En otro tramo de la entrevista, Menem se refirió a la estrategia electoral de La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El dirigente sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos con gobernadores que compartan los lineamientos económicos del Gobierno nacional, en particular la reducción de impuestos y la desregulación.

“Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales, pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, señaló.

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En ese sentido, explicó que las coincidencias deberían incluir la baja de impuestos, la seguridad jurídica y la previsibilidad económica. También reclamó que las provincias y los municipios acompañen las medidas impulsadas por la administración nacional.

Menem negó que existan diferencias internas sobre la velocidad con la que deben cerrarse los acuerdos electorales. Según explicó, el oficialismo ya tiene entendimientos con algunos distritos y mantiene conversaciones con otros, aunque remarcó que las alianzas dependerán de las coincidencias en las políticas que se busquen implementar.

Menem ratificó que Javier Milei buscará la reelección

El presidente de la Cámara de Diputados también confirmó que Javier Milei será el candidato de La Libertad Avanza en 2027. “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección”, afirmó.

Menem aseguró que el oficialismo trabaja para consolidar su presencia en los 24 distritos del país y buscar un segundo mandato de Milei. Consultado sobre una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof, evitó hacer una evaluación y sostuvo que el espacio debe concentrarse en su propia gestión.

“Nosotros competimos contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra gestión”, respondió.

Martín Menem volvió a pedir la eliminación de las PASO

Por último, Menem ratificó su postura a favor de eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El dirigente consideró que las internas partidarias no deberían financiarse con fondos públicos.

“Es un gasto innecesario. Es querer cargar en la espalda del contribuyente las internas de cada partido”, sostuvo. Según su planteo, cada fuerza política debería resolver la selección de sus candidatos con sus propios recursos.

LB/AF