La advertencia de Trump sobre la IA: considerará “enemigos” a quienes no hablen de “superinteligencia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia este jueves sobre la inteligencia artificial y considerará "enemigo" a quienes no hablen de super de "superinteligencia". Hace unos días firmó un decreto para imponer la nueva terminología a los organismos gubernamentales.

"La Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utilice el término 'inteligencia artificial' en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de 'superinteligencia'", escribió en su red Truth Social.

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El republicano, que no detalló cómo se concretaría esa amenaza, adelantó el cambio de nombre en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde opinó que "sonaba mucho mejor".

Firme defensor de esta nueva tecnología, Trump busca darle una connotación positiva frente a la creciente preocupación de los estadounidenses por su seguridad, sumada a numerosas movilizaciones locales contra la construcción de centros de datos.

Condecoró a Elon Musk y otros directivos de tecnologías

En paralelo, el republicano entregó este jueves a Elon Musk y otros directivos del sector tecnológico el máximo galardón científico del país, según informo la Casa Blanca.

Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su y Sergei Brin fueron galardonados con la Medalla Nacional de la Ciencia

El cofundador de Google, Sergei Brin, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la directora de AMD, Lisa Su, también recibieron la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age".

"La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Musk volvió a ganarse el favor de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado a raíz del paso del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno, donde tuvo la misión de recortar el gasto federal.

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Junto a otros directivos del sector tecnológico, también estuvieron en la Casa Blanca la semana pasada para mantener conversaciones en las que las empresas se comprometieron a autorregular el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las declaraciones de Trump se producen tras una larga serie de incidentes provocados durante el verano por modelos de IA de OpenAI, Anthropic o Meta, que se salieron de su entorno de prueba confinado y llegaron a hackear otras organizaciones.