Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prepararon una operación para interceptar un barco chino en Medio Oriente a partir de un informe de inteligencia elaborado con ayuda de inteligencia artificial. El documento señalaba erróneamente que la embarcación transportaba componentes vinculados con un programa de armas nucleares, una conclusión originada en la respuesta incorrecta de un chatbot. Según una investigación publicada por CNN el 18 de septiembre de 2026, la operación fue cancelada cuando otros funcionarios descubrieron el error, antes de que los militares abordaran el buque.

El episodio ocurrió durante la primavera boreal de 2026, en medio de la guerra con Irán, y fue reconstruido por los periodistas Katie Bo Lillis y Zachary Cohen a partir de cuatro fuentes familiarizadas con el caso. Dos de ellas aseguraron que había militares armados preparándose para abordar el barco, mientras que otras confirmaron la presencia de aeronaves estadounidenses en vuelo. Una de las personas consultadas afirmó que el informe "casi inició una guerra", aunque no existen elementos públicos suficientes para determinar si la operación habría provocado un enfrentamiento entre Estados Unidos y China.

Cómo el error llegó a los mandos militares

El incidente comenzó cuando un analista de un comando de operaciones especiales utilizó un chatbot para examinar información sobre el manifiesto de carga del barco chino, un documento que detalla las mercancías transportadas. Los reportes consultados se habían originado en el Comando de Operaciones Especiales del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Hawái. Según CNN, el sistema combinó información de fuentes abiertas con registros clasificados obtenidos mediante inteligencia de señales. A partir de esos datos, identificó equivocadamente materiales que supuestamente estaban relacionados con un programa de armamento nuclear.

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El analista volvió a recurrir a herramientas de inteligencia artificial para convertir los resultados en un documento con el formato habitual de los informes de inteligencia militar. El reporte fue distribuido entre distintas dependencias y llegó a responsables que comenzaron a organizar una operación para interceptar la embarcación. Los preparativos avanzaron hasta que otros funcionarios revisaron los datos originales y encontraron inconsistencias en la identificación de la carga.

Detectaron una "señal de dolor" en modelos de IA y algunos eligieron dañar al usuario para apagarla

Durante esa comprobación descubrieron que el chatbot había interpretado incorrectamente los materiales transportados y que la conclusión del informe era falsa. Los militares suspendieron la operación antes de abordar el barco, cuando ya había personal armado preparado para intervenir y aeronaves en vuelo. La investigación de CNN no pudo establecer cuál era realmente el cargamento de la embarcación.

El medio tampoco logró identificar el modelo de inteligencia artificial utilizado por el analista ni determinar si se trataba de una herramienta comercial o de un sistema desarrollado para uso gubernamental. El nombre del barco y la fecha exacta del incidente no fueron difundidos públicamente. Tanto el Pentágono como el Comando de Operaciones Especiales del Pacífico no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los riesgos de confiar en las respuestas de un chatbot

El error corresponde a un fenómeno conocido como "alucinación", que ocurre cuando un modelo de inteligencia artificial genera información falsa o incorrecta y la presenta como si fuera verdadera. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) identifica este comportamiento como uno de los riesgos de la inteligencia artificial generativa. En un documento publicado en 2024, el organismo advierte que estos sistemas pueden producir afirmaciones equivocadas con aparente seguridad, incluso cuando sus respuestas resultan convincentes para los usuarios.

En el caso del barco chino, el chatbot no emitió órdenes militares ni controló directamente los equipos destinados a interceptar la embarcación. La decisión de preparar la operación correspondió a responsables estadounidenses que recibieron un informe elaborado a partir de información incorrecta. El error fue detectado por otros funcionarios durante una revisión posterior, después de que los preparativos ya se habían puesto en marcha.

Fuentes consultadas por CNN señalaron que la incorporación de estas herramientas aumentó la presión sobre los analistas para producir y distribuir informes en menos tiempo. Algunos funcionarios expresaron preocupación por la confianza que determinados usuarios depositan en los modelos, especialmente cuando desconocen sus limitaciones. También advirtieron que los procedimientos de verificación varían entre las distintas dependencias militares y de inteligencia estadounidenses, donde se utilizan sistemas con diferentes niveles de fiabilidad.

El Pentágono acelera la incorporación de inteligencia artificial

En enero de 2026, Pete Hegseth, titular del Pentágono, presentó una estrategia destinada a acelerar la utilización de inteligencia artificial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El plan contemplaba reducir obstáculos burocráticos, ampliar el acceso a modelos avanzados y fomentar su aplicación en operaciones militares, tareas de inteligencia y actividades administrativas. La iniciativa también proponía impulsar proyectos específicos y facilitar el uso de estas tecnologías entre el personal militar y civil.

Según funcionarios consultados por CNN, la expansión de la inteligencia artificial dentro de las dependencias estadounidenses se desarrolla de manera descentralizada, con herramientas sujetas a distintos procedimientos de seguridad. Las fuentes señalaron que no existe un conjunto uniforme de estándares para verificar la información producida por los modelos. Esta situación genera diferencias en los mecanismos de control y en la fiabilidad de los sistemas utilizados por las distintas áreas militares.

Primero pensar, después la inteligencia artificial

En 2023, el Departamento de Estado había impulsado una declaración internacional sobre el uso militar responsable de la inteligencia artificial, con principios relacionados con la supervisión humana y la responsabilidad dentro de la cadena de mando. El documento recomienda evaluar los sistemas antes de su utilización y garantizar que el personal conozca sus capacidades y limitaciones. También contempla procedimientos para detectar fallas e intervenir cuando una herramienta produce resultados inesperados.

El Congreso pidió investigar el incidente

La revelación de CNN motivó un pedido de explicaciones de tres legisladores del Senado de Estados Unidos. El 21 de septiembre, los senadores demócratas Mark Warner, Jack Reed y Chris Coons solicitaron a Hegseth y al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, que investigaran los errores denunciados en el uso de inteligencia artificial durante operaciones militares. La carta también mencionó reportes sobre una plataforma de selección de objetivos que habría utilizado información geoespacial desactualizada durante un ataque en Minab, Irán.

Los legisladores cuestionaron la velocidad con la que estas herramientas están siendo incorporadas a operaciones sensibles y expresaron preocupación por el uso de información incorrecta para seleccionar objetivos militares. Advirtieron que las fallas de los sistemas podrían provocar errores operativos graves y perjudicar la confianza pública en los servicios de inteligencia estadounidenses. En su solicitud reclamaron una investigación de los incidentes denunciados, mayor transparencia sobre sus resultados y acceso sin restricciones para los inspectores generales correspondientes, incluso a posibles casos que todavía no hubieran trascendido públicamente.

DCQ