Escándalo en un colegio de Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para crear desnudos falsos de sus compañeras

Un grupo de alumnos del Colegio Modelo Lomas, ubicado en Lomas de Zamora, utilizó inteligencia artificial para crear contenido pornográfico de sus compañeras y luego comercializar esas imágenes en sitios web. Se estima que hay alrededor de 50 víctimas de primero, segundo, tercero y quinto año.

Hasta el momento fueron identificados cuatro adolescentes de tercer año. Fuentes consultadas informaron que se trata de un delito excarcelable, aunque la Justicia podría disponer distintas medidas restrictivas durante la investigación.

Adolescentes que cursan en el colegio afirmaron haber advertido lo que estaba sucediendo. Según declararon, desde el colegio les exigieron que no hablaran del tema e incluso les habrían pedido que borraran información vinculada con el caso.

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Micaela, la mamá de una de las víctimas, relató que la difusión se daba mediante un "catálogo" que incluía el nombre de las chicas, una fotografía original obtenida de redes sociales y, junto a ella, la versión manipulada por IA que simulaba un desnudo.

"Esto les viene impactando hace un mes a las chicas. El colegio les dice que se callen, las callan, ellas llorando por los recreos, les decían que no dijeran nada para que no nos llegue a los papás", declaró Micaela a La Nación.

Este miércoles se realizó una sentada frente al establecimiento, en la que participaron estudiantes y padres en reclamo contra la institución. Las familias denuncian que la escuela sabía del hecho y decidió no darle entidad al problema y ocultarles a los padres la denuncia de las estudiantes afectadas.

Mientras los jóvenes permanecían afuera, las familias se reunieron con las autoridades del colegio y los inspectores de Educación. El encuentro duró una hora y la Inspección General de Educación tomó intervención formal en el caso. Entre las primeras medidas, se dispuso que los estudiantes señalados dejaran de asistir presencialmente al colegio y continuarán sus clases de manera virtual.

La Inteligencia artificial reemplazaría a los estudios de mercado

Además, se llevará adelante un abordaje interdisciplinario que involucrará al equipo directivo, docentes e inspectores, con el objetivo de abrir instancias de debate y espacios de escucha para las víctimas.

Los padres se organizaron y presentaron una denuncia colectiva en la UFI N° 6 de Responsabilidad Penal Juvenil. Exigen que se investigue quiénes fueron los responsables de la creación de estas imágenes y hasta dónde llegó la difusión del material.