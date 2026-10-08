Claude encontró una estructura genética de función desconocida en ciertos virus: Anthropic intenta descifrarla en su laboratorio

Claude, el modelo de IA desarrollado por Anthropic, identificó una serie de repeticiones inusuales de ADN en virus que infectan bacterias. El hallazgo surgió durante el análisis de una extensa base de datos genéticos y llevó a los científicos de la compañía a realizar experimentos en su laboratorio de California. Las pruebas confirmaron que esas regiones producen pequeñas moléculas de ARN, aunque todavía se desconoce qué función cumplen.

La investigación fue presentada por Anthropic el 23 de septiembre, pocos días después de que Reuters revelara que la empresa había instalado un laboratorio de biología molecular en el área de la bahía de San Francisco. La compañía formó su equipo de investigación durante la primavera boreal de 2026, con especialistas dedicados al estudio de sistemas genéticos poco conocidos. Además de sus instalaciones propias, trabaja con colaboradores externos para desarrollar investigaciones experimentales.

Una búsqueda entre más de 200.000 secuencias genéticas

El trabajo comenzó con el análisis de transcriptasas inversas, enzimas capaces de utilizar ARN como molde para producir ADN. Estas proteínas están presentes en diferentes organismos y participan en procesos como la replicación de ciertos virus y algunos mecanismos de defensa bacteriana. Muchas de estas enzimas todavía tienen funciones desconocidas.

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Anthropic puso en funcionamiento aproximadamente 950 agentes de Claude que trabajaron durante unas 21 horas. Según los datos publicados por la empresa, el sistema reunió información genética correspondiente a más de 200.000 posibles transcriptasas inversas e identificó alrededor de 3.500 sistemas candidatos. La selección se redujo posteriormente a una veintena para examinarlos con mayor profundidad. Durante el análisis, uno de los agentes examinó el ADN cercano al gen de una posible transcriptasa inversa descrita en investigaciones anteriores y encontró varias secuencias que se repetían a intervalos regulares.

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Las repeticiones presentaban una organización similar a la de algunos componentes de CRISPR, un mecanismo natural de defensa bacteriana que permitió desarrollar herramientas de edición genética. Claude comparó su distribución con otros sistemas conocidos y elaboró un informe para los investigadores. Anthropic denominó ART al conjunto, por las siglas en inglés de transcriptasas inversas asociadas con secuencias repetidas. El sistema aparece principalmente en bacteriófagos, virus que infectan bacterias, y contiene un gen de una posible transcriptasa inversa, otro asociado a una proteína de función desconocida y una región de ADN repetitivo. Los científicos todavía no demostraron que ART funcione de manera semejante a CRISPR ni que pueda utilizarse para modificar material genético.

Qué revelaron los experimentos con ART

Para investigar las secuencias identificadas por Claude, Anthropic recurrió inicialmente a datos de un experimento publicado en 2022 sobre la infección de bacterias por el bacteriófago SA1. Los investigadores originales habían registrado las moléculas de ARN producidas durante distintas etapas de la infección, sin estudiar específicamente el sistema ART. Al revisar esa información, el equipo de Anthropic detectó que las regiones repetidas del ADN daban lugar a numerosas moléculas de ARN de pequeño tamaño.

Los científicos también realizaron pruebas propias para comprobar la producción de esas moléculas fuera del contexto de la infección viral. Introdujeron en bacterias Escherichia coli la región de ADN que contenía las repeticiones de ART y analizaron el ARN producido. Los resultados mostraron nuevamente pequeñas moléculas provenientes de esas secuencias, lo que confirmó experimentalmente que podían transcribirse.

Los investigadores todavía no demostraron que la posible transcriptasa inversa tenga actividad enzimática ni que utilice esas moléculas de ARN para producir ADN. Tampoco pudieron establecer si interactúa con la otra proteína asociada o qué función cumple el conjunto durante la infección bacteriana. Los resultados fueron difundidos mediante un informe preliminar que no había pasado por una revisión por pares al momento de su presentación.

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En su laboratorio de California, Anthropic utiliza Claude para analizar información genética, consultar investigaciones anteriores y proponer posibles explicaciones sobre sistemas poco estudiados. Los científicos evalúan las propuestas, diseñan los experimentos y manipulan las muestras para comprobar las hipótesis seleccionadas. La empresa aclaró que todas las tareas físicas son realizadas por personal humano y que el modelo no controla de manera autónoma los instrumentos de las instalaciones.

La controversia por la originalidad del hallazgo

La presentación de ART provocó cuestionamientos de investigadores que aseguran haber estudiado anteriormente las mismas estructuras genéticas. Mario Rodríguez Mestre, biólogo computacional de la Universidad de Copenhague, declaró a The New York Times que su equipo trabajaba desde 2022 con las enzimas y secuencias que Anthropic presentó bajo ese nombre. Según explicó, los científicos habían identificado características similares y avanzado en el estudio de las moléculas de ARN asociadas, aunque sus resultados completos todavía no habían sido publicados.

Una solicitud de patente presentada en agosto de 2023 por ReNAgade Therapeutics, empresa para la que Rodríguez Mestre trabajó como consultor, lo incluye entre sus inventores. El documento, publicado en febrero de 2024, describe investigaciones relacionadas con transcriptasas inversas, pero no permite establecer que el sistema ART completo ya estuviera caracterizado. Las coincidencias específicas con las estructuras anunciadas por Anthropic surgen de las declaraciones de Rodríguez Mestre y de los materiales examinados por TNYT. El equipo del investigador denominaba "jumbotrons" a los sistemas que estudiaba en grandes bacteriófagos.

Rodríguez Mestre también planteó dudas sobre el origen de la información utilizada durante la investigación. El científico aseguró que había empleado Claude para trabajar con materiales inéditos, incluidos borradores de su tesis doctoral y de un manuscrito sobre esas estructuras genéticas. Durante esas conversaciones compartió datos relacionados con sus estudios, por lo que expresó su preocupación ante la posibilidad de que parte de esa información hubiera sido utilizada para entrenar versiones posteriores del modelo.

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En su respuesta a TNYT, Anthropic aseguró que Claude no había sido entrenado con transcripciones de conversaciones de usuarios y que su equipo de biología molecular no tiene acceso a esos intercambios. La compañía también sostuvo que desconocía publicaciones anteriores que describieran específicamente el sistema ART. Rodríguez Mestre, por su parte, reconoció que no podía demostrar que la información compartida con Claude hubiera influido en la investigación presentada por Anthropic.

DCQ