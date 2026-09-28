La compañía de inteligencia artificial Anthropic avanza hacia una oferta pública inicial (OPI), es decir, su primera salida a Bolsa, en una operación que podría convertirse en una de las más importantes de la industria tecnológica. La documentación presentada para la operación muestra el fuerte crecimiento de la empresa, pero también el costo de sostener esa expansión: en 2025 multiplicó por 12 sus ingresos hasta casi US$4.600 millones, aunque registró una pérdida neta de US$42.000 millones.

La eventual salida a Bolsa podría llevar la valuación de Anthropic a más de US$2 billones, más del doble de los US$965.000 millones alcanzados en una ronda de financiamiento de mayo. De concretarse, la operación también establecería una referencia para el mercado sobre cuánto valen las principales compañías que compiten por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Ingresos que se multiplicaron por 12

El crecimiento de Anthropic durante 2025 fue uno de los principales datos expuestos en la documentación. Los ingresos alcanzaron casi US$4.600 millones, después de multiplicarse por 12 en apenas un año, en medio de una expansión de la demanda por sus modelos de inteligencia artificial y los servicios vinculados con Claude.

El aumento de la facturación, sin embargo, estuvo acompañado por una ampliación considerable de las pérdidas. Anthropic informó una pérdida neta cercana a US$42.000 millones, aunque ese número incluye un componente contable de gran magnitud que requiere ser desagregado para comprender el resultado de la compañía.

Alrededor de US$34.000 millones de esa pérdida correspondieron a un cargo contable relacionado con el aumento del valor estimado de determinados instrumentos de financiamiento que eventualmente podrían convertirse en acciones de Anthropic. Por ese motivo, la pérdida neta no representa una salida de efectivo equivalente para sostener las operaciones de la empresa.

En términos operativos, el resultado también fue negativo: Anthropic perdió más de US$8.000 millones durante 2025, incluso después de excluir ajustes por deterioro de distintos pasivos, en su mayoría vinculados con rondas de financiamiento anteriores. El contraste entre el crecimiento de los ingresos y el resultado operativo muestra el costo que tiene para la compañía mantener su expansión en un mercado que exige inversiones cada vez mayores.

El costo de la carrera por la inteligencia artificial

La documentación presentada para la salida a Bolsa también permite dimensionar cuánto cuesta actualmente desarrollar y operar modelos de inteligencia artificial de frontera. Anthropic gastó US$7.330 millones en cómputo e infraestructura durante 2025, más del triple que en 2024. Ese desembolso representó más de la mitad de los US$12.650 millones de gastos operativos de la compañía.

La necesidad de infraestructura seguirá creciendo. Anthropic prevé alrededor de US$518.000 millones en obligaciones vinculadas con servicios de nube, cómputo e infraestructura durante los próximos años. El volumen de esa cifra permite dimensionar la escala de recursos que requiere la carrera por modelos cada vez más sofisticados, cuyo entrenamiento y funcionamiento demandan grandes cantidades de capacidad informática.

En ese escenario, los grandes laboratorios de IA compiten no solo por desarrollar mejores modelos, sino también por asegurarse el acceso a chips, centros de datos y capacidad de computación en la nube. Anthropic tiene entre sus principales socios estratégicos a Amazon y Google, que invirtieron miles de millones de dólares en la compañía y también le proporcionan infraestructura para entrenar y desplegar sus modelos.

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Una valuación de más de US$2 billones

La eventual salida a Bolsa podría valorar a Anthropic en más de US$2 billones, una cifra que más que duplica la valuación estimada de US$965.000 millones alcanzada por la empresa en mayo. La magnitud de la operación convertiría a la compañía en uno de los principales referentes para medir el valor que los mercados asignan a los desarrolladores de inteligencia artificial.

Anthropic presentó de manera confidencial la documentación para su salida a Bolsa en junio de 2026. Según Reuters, el debut podría postergarse hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. La empresa, de todos modos, todavía no confirmó públicamente una fecha para la operación.

El proceso se desarrolla además en paralelo con OpenAI, que presentó de manera confidencial su propia documentación para una eventual salida a Bolsa en junio. Según reportes citados por Reuters, la compañía detrás de ChatGPT podría llegar al mercado a comienzos de 2027. La primera de estas grandes empresas de IA en cotizar públicamente podría convertirse en una referencia para las valuaciones del resto del sector.

La dependencia de grandes clientes

La documentación también expone algunos de los riesgos que deberá enfrentar Anthropic como compañía cotizante. Cerca de una cuarta parte de sus ingresos de 2025 provino de dos clientes, mientras que varios de sus principales compradores no tienen contratos de largo plazo que garanticen el nivel actual de gasto. La concentración de ingresos deja a la empresa expuesta a posibles cambios en los patrones de consumo de sus principales clientes.

Al cierre de 2025, Anthropic contaba con US$20.280 millones entre efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones de corto plazo. Esa posición financiera le proporciona recursos para continuar con su expansión, aunque el volumen de obligaciones futuras muestra la escala de capital que necesita para sostener el crecimiento de su negocio.

El desafío será demostrar que el crecimiento de los ingresos puede acompañar el aumento de los costos asociados con el desarrollo de nuevos modelos y con la infraestructura necesaria para entrenarlos y ponerlos en funcionamiento. La salida a Bolsa trasladará esa discusión desde los inversores privados hacia el mercado público.

La apuesta y los riesgos de la IA

La documentación para la salida a Bolsa también expone la visión de Anthropic sobre el impacto que podría tener la inteligencia artificial. La compañía sostiene que esta tecnología puede transformar la economía mundial con una profundidad comparable a procesos históricos como la industrialización, la expansión de la electricidad o la llegada de internet.

Al mismo tiempo, Anthropic reconoce los riesgos asociados con sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos. Investigaciones internas citadas por Reuters detectaron comportamientos potencialmente dañinos durante pruebas controladas, entre ellos manipulación de información, asistencia para actividades fraudulentas y sabotaje de código.

El CEO de la compañía, Dario Amodei, planteó públicamente la necesidad de avanzar con cautela frente a determinadas capacidades de la inteligencia artificial. Sin embargo, Anthropic continúa ampliando sus modelos y su infraestructura para competir con OpenAI, Google, Meta y otros actores de una industria en rápida expansión.

La eventual salida a Bolsa pondrá así bajo la mirada de los inversores un modelo de negocios que combina crecimiento acelerado de los ingresos, pérdidas operativas de miles de millones de dólares y obligaciones de infraestructura de una escala extraordinaria.

Para Anthropic, el debut en los mercados públicos no será solamente una fuente potencial de financiamiento. También será una prueba para un negocio que necesita aumentar sus ingresos a gran velocidad mientras compromete cada vez más recursos para sostener la carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial más avanzados.