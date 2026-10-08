Thomson Reuters logró otro fallo favorable contra empresas de IA que usan contenidos sin autorización

La puja judicial entre los creadores de contenidos y los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial, que alimentan a sus modelos y asistentes con textos ajenos sin pagar por ello, acaba de sumar otra sentencia judicial de enorme importancia: el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos ratificó un fallo a favor de Thomson Reuters en el litigio por derechos de autor que mantiene con Ross Intelligence, una empresa de investigación jurídica que utilizó material de la plataforma Westlaw para desarrollar un buscador basado en inteligencia artificial.

Como se sabe, Editorial Perfil ha planteado también una batalla judicial similar, en su caso contra OpenAI y Microsoft, denunciando el uso de contenidos periódisticos sin autorización. Se trata de la primera demanda de un medio hispanoparlante, tal como han hecho también The New York Times, Folha de São Paulo y otros medios de alcance global.

Las demandas apuntan, al igual que en el caso de Thomson Reuters, a que las empresas de IA le dan a sus modelos "información y conocimientos" que recopilan de medios o empresas, que luego se ven obligadas a "competir" con esos asistentes de IA, que se han aprovechado de lo que creadores de contenido han hecho durante años, incluso décadas.

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En el caso puntual de Reuters, se demanda a la empresa Ross Intelligence, especializada en temas jurídicos, porque usó material de su plataforma Westlaw para desarrollar un buscador judicial basado en inteligencia artificial, sin respetar que ese material era de Thmson Reuters y estaba protegido por la doctrina de “fair use” o uso legítimo. Es más, el buscador de Ross competía luego con el de Reuters.

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Es el mismo patrón que siguen las demandas de las empresas periodísticas: las empresas de IA hacen un uso no autorizado de sus contenidos, los utilizan para entrenar y desarrollar sus sistemas sin compensación económica a los autores, y luego explotan comercialmente ese robo de información, perjudicando de lleno además el tráfico en Internet de esos mismos medios.

En el caso de Ross y Reuters, el Tribunal de Apelaciones rechazó el argumento de la empresa de IA, señalando que el material usado por RI era propiedad intelectual y contaban con derechos de autor, y que Ross los utilizó de manera deliberada con el propósito similar de desarrollar una herramienta que buscaba competir en el mismo mercado que Reuters.

Los inicios de la demanda

El conflicto comenzó en 2020, cuando Thomson Reuters demandó a Ross Intelligence por el uso de los denominados “headnotes” de Westlaw: sumarios elaborados por editores que sintetizan aspectos jurídicos relevantes de distintas decisiones judiciales. Según la demanda, Ross utilizó miles de esos contenidos para desarrollar un buscador jurídico competidor.

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Ross sostuvo que ese uso "era transformativo", es decir que no se trataba de copias lineales, sino que al "transformarlas su uso debía considerarse legítimo". Sin embargo, la Justicia rechazó ese argumento, y el caso adquiere especial relevancia en un contexto marcado por las demandas de escritores, medios de comunicación, sellos discográficos y otros titulares de derechos contra empresas tecnológicas por el uso de contenidos protegidos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

De todos modos, el litigio presenta una diferencia respecto de varios de esos procesos: la tecnología desarrollada por Ross no era un sistema de inteligencia artificial generativa destinado a producir nuevos contenidos, sino un buscador jurídico que identificaba decisiones judiciales relevantes a partir de las consultas de sus usuarios.

Ross Intelligence cerró sus operaciones en 2021 y atribuyó la decisión a los costos derivados del litigio con Thomson Reuters.

Tras conocerse el fallo, Thomson Reuters expresó su satisfacción con la resolución y sostuvo que "la protección de los derechos de autor resulta necesaria para fomentar la innovación y, al mismo tiempo, preservar la propiedad intelectual utilizada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial".

La decisión se suma así al debate judicial sobre los límites del uso de contenidos protegidos para el desarrollo y entrenamiento de sistemas de IA, una discusión que involucra actualmente a empresas tecnológicas, medios y otras industrias vinculadas con la producción de contenidos en varias partes del mundo.

HB