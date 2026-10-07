Ray Dalio advierte que la burbuja de la IA está cada vez más cerca de estallar

El multimillonario Ray Dalio advirtió que la inteligencia artificial es una “burbuja clásica” que se acerca al punto de estallar ante el aumento de las tasas de interés y la necesidad de convertir riqueza en efectivo.

Durante una intervención el miércoles en la Forbes Global CEO Conference en Singapur, Dalio afirmó que se está contrayendo una enorme cantidad de deuda para financiar la IA y que, si las tasas siguen subiendo, llegará un punto en que la burbuja comenzará a estallar.

El mercado laboral cambió y las empresas aún no se adaptan

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estamos en la parte del ciclo que precede a eso, pero nos estamos acercando”, señaló el fundador de Bridgewater. “Creo que estamos cerca”.

Sus comentarios llegan mientras los gigantes tecnológicos gastan cientos de miles de millones de dólares en IA, financiándose cada vez más con deuda, y las ganancias del mercado se concentran en un puñado de acciones. Los rendimientos de los bonos en todo el mundo se han disparado hasta sus niveles más altos en décadas, elevando el costo de financiar las enormes inversiones necesarias para construir infraestructura de IA.

Aun así, las valoraciones bursátiles continúan subiendo, y el optimismo sobre las ganancias de las tecnológicas llevó esta semana al S&P 500 y Nasdaq 100 a máximos históricos.

Dalio, quien lleva tiempo advirtiendo sobre una burbuja de IA, dijo que otros factores también podrían provocar su estallido. Entre ellos figuran los impuestos a la riqueza y otras medidas que obliguen a convertir ganancias no realizadas en efectivo.

“Todo el mundo dice: ‘Valgo US$1.000 millones’, pero bueno, intenta gastarlos”, agregó. “Para gastarlos hay que vender activos para obtener efectivo, y normalmente es ahí donde se pincha la burbuja”.