jueves 08 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
Continúan en prisión

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan nuevos cargos en por torturas EE. UU.

Las autoridades estadounidenses ampliaron los cargos al sumar acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos y presuntas torturas dirigidas contra opositores y ciudadanos estadounidenses.

Nicolas Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores
Nicolas Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores | AFP

Las autoridades de Estados Unidos presentaron una nueva acusación formal contra el apresado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Según el informe de The Associated Press, a la pareja se le imputan nuevos cargos por diseñar “un sistema diseñado para emplear la tortura con personas específicas, de forma arbitraria” y “utilizar la violencia como medio de represión contra la oposición política”.

Ousted Venezuelan President Nicolas Maduro ahead of his appearance in federal court in New York, on Jan. 5.
Caption

Esta nueva imputación por delitos contra los derechos humanos se suma a los cargos previos por narcotráfico que ya enfrentaban ambos tras haber sido trasladados a territorio estadounidense en enero pasado. En medio de esto, a la pareja se le señala de supuestamente mantenerse en el poder “aterrorizando a quienes consideraban opositores mediante la persecución y la violencia”.

Tanto Maduro como Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York; Maduro se califica a sí mismo como "prisionero de guerra" y su equipo legal rechaza la competencia de la justicia estadounidense, apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

RDC: Delcy Rodriguez se presentó ante la ONU con un acercamiento con Trump y el silencio sobre Maduro

En paralelo a la acusación, la defensa de Cilia Flores solicitó al juez que se le conceda el arresto domiciliario en Nueva York debido a un severo deterioro en su salud. Sus abogados denunciaron que la exprimera dama ha perdido más de 11 kilos en prisión, padece mareos y dificultad para respirar, sufrió un posible infarto leve en julio y podría requerir una cirugía cardíaca que no puede ser atendida adecuadamente dentro del recinto penitenciario.

Nuevas acusaciones por torturas a ciudadanos estadounidenses

Las autoridades judiciales de Estados Unidos ampliaron el expediente contra el mandatario venezolano y su esposa, incorporando denuncias específicas por presuntas torturas y tratos crueles cometidos contra ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano. Según los reportes judiciales, estas acciones formaban parte de una estrategia deliberada del régimen para hostigar y amedrentar a ciudadanos extranjeros y opositores considerados una amenaza para la continuidad de su gobierno.

Se complica la situación de Maduro y su esposa

Esta nueva línea de investigación agrava de forma sustancial la situación procesal de la pareja en los tribunales neoyorquinos, al sumar cargos directos por violaciones a los derechos humanos a la causa por narcotráfico que dio origen a su detención. La inclusión de víctimas estadounidenses le otorga a la fiscalía un marco normativo y jurisdiccional aún más firme para sostener el juzgamiento de ambos en territorio de EE. UU.

LT

También te puede interesar
En esta Nota