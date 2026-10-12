Premio Nobel de Economía 2026 para Robert Hall y Michael Woodford

La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó este lunes el Premio Nobel de Economía 2026 a los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford por sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

La distinción se les otorgó por su trabajo sobre cómo la política monetaria y fiscal puede ayudar a estabilizar las fluctuaciones de la economía.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", señaló en un comunicado el jurado de la Real Academia Sueca de Ciencias.

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"Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en los patrones de consumo de los hogares", afirmó en el comunicado John Hassler, presidente del comité del premio.

Durante las crisis del petróleo de la década de 1970, los modelos keynesianos —utilizados durante mucho tiempo para determinar cuándo y cómo aplicar medidas para combatir las recesiones u otras fluctuaciones económicas— dejaron de funcionar.

Esto llevó a Hall y Woodford a desarrollar nuevas herramientas para comprender qué respuestas de política económica podrían resultar más eficaces. "En lugar de basar los modelos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas —como la inflación, la producción y el consumo—, optaron por construirlos sobre una base microeconómica", señaló el jurado de la academia.

"Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas individuales afecta a la economía a través de sus acciones", agregaron.

El premio de Economía es el único Nobel que no figuraba entre los cinco originales establecidos en el testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896. Se creó, en cambio, gracias a una donación del Banco Central de Suecia en 1968, lo que llevó a sus detractores a calificarlo de "falso Nobel". Sin embargo, al igual que ocurre con los Nobel de Química y Física, la Real Academia Sueca de Ciencias elige al ganador y sigue el mismo proceso de selección.

El año pasado, el galardón recayó en el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt por sus investigaciones sobre cómo la tecnología impulsa y afecta al crecimiento. Al igual que los demás Nobel, el premio de economía conlleva un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares.

Con información de AFP