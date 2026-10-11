El huracán Isaías dejó al menos cuatro muertos durante su paso por Estados Unidos

El huracán Isaías dejó al menos cuatro personas muertas tras tocar tierra en la costa estadounidenses del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos. Es el primer ciclón de una temporada del Atlántico atenuada por un histórico fenómeno de El Niño.

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escala de Saffir Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

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"Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical", informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa y otro hombre murió en su cochera mientras tenía un generador de energía encendido, según anunciaron las autoridades del condado de Escambia. Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó la muerte de dos personas en ese estado.

Más de 440.000 hogares se quedaron sin electricidad la tarde del sábado a lo largo de la trayectoria del fenómeno climático por Florida, Alamaba y Georgia, según el rastreador PowerOutage.com. Cerca de la zona de impactó, camiones fueron volteados, gasolineras se vieron dañadas y otros tantos árboles se cayeron, mientras que los fuertes vientos arrancaron el techo de varias propiedades.

Cerca de la zona de impactó, camiones fueron volteados y gasolineras se vieron dañadas

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennesse y de Ohio. Sin embargo, el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias en los tres estados afectados anteriormente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los habitantes no están completamente fuera de peligro. Es "probable" que las aguas sigan subiendo en algunas zonas, con un total de precipitaciones previstas para el fin de semana de entre 10 y 20 centímetros, dijo en rueda de prensa.

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton, en 2024. La actividad ciclónica en este océano, que comienza en junio y se prolonga hasta finales de noviembre, fue inusualmente tranquila este año debido al fenómeno de El Niño.

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Al modificar la circulación atmosférica a gran escala, El Niño tiende a frenar los ciclones en el Atlántico y a reforzarlos en el Pacífico, donde se formaron varios huracanes durante este año.

Varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones desde el jueves. Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedó suspendida el viernes.

Los fuertes vientos arrancaron el techo de varias propiedades

Para frenar la situación, el Departamento de Energía autorizó la liberación de hasta cuatro millones de barriles de crudo desde su reserva estratégica para compensar el impacto del mal tiempo.

Entretanto, el estado mexicano de Baja California y el fronterizo California, en Estados Unidos, se preparan para la llegada del debilitado ciclón postropical Rachel. Mientras tanto, se espera que el huracán Simón tocará tierra este domingo en Villa Vallarta, en México.