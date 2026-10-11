El huracán Simón golpea como categoría 4 y amenaza centros turísticos y poblados vulnerables en México

El huracán Simón azota este domingo la costa del Pacífico de México transformado en un peligroso sistema de categoría 4, mientras descarga violentas ráfagas de viento y copiosas lluvias sobre la franja comprendida entre la Sierra Madre y el océano.

El fenómeno avanza bordeando la línea costera, lo que genera máxima alerta tanto en reconocidos destinos turísticos internacionales como en vulnerables asentamientos informales ubicados en las zonas altas.

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De acuerdo con los reportes meteorológicos, el centro de la tormenta se desplazaba en dirección norte-noroeste a una velocidad de 9 km/h. A primera hora de la jornada, el núcleo de Simón se localizaba a unos 175 km/h al sur-sureste de Cabo Corrientes, considerado por los expertos como el punto con mayor probabilidad de sufrir un impacto directo.

Especialistas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos explicaron que la trayectoria paralela a la costa complica los pronósticos sobre un eventual toque a tierra definitivo. Al permanecer en el agua, el sistema mantiene una fuerza con vientos de 240 km/h que golpea de forma incesante a las poblaciones del litoral centro-occidental.

"Esperamos impactos catastróficos de viento y una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de esa costa donde está vigente la advertencia de huracán", advirtió Phillipe Pappin, especialista senior del organismo meteorológico, en declaraciones brindadas a The Associated Press.

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La mayor preocupación de los organismos de rescate radica en el marcado contraste socioeconómico de la región afectada. Muy cerca de los complejos hoteleros de Puerto Vallarta, miles de familias residen en comunidades montañosas con viviendas precarias que difícilmente puedan resistir los embates el viento.

El Simón amenaza a Jalisco, Colima y Michoacán con lluvias y marejadas

Las proyecciones oficiales estiman acumulados de lluvia entre 25 y 50 centímetros en amplias franjas del suroeste del país. En sectores puntuales de los estados de Microacán, Colima y Jalisco las marcas podrían alcanzar picos de hasta 76 centímetros de agua caída, lo que detonará inundaciones y deslaves.

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Ante la inminencia del desastre, el gobierno de Jalisco dispuso la suspensión total de clases para este lunes en 22 municipios costeros. Asimismo, las autoridades desplegaron operativos de evacuación preventiva en las zonas de mayor vulnerabilidad.

En Puerto Vallarta, la actividad comercial se paralizó desde las últimas horas del sábado. Hoteles, tiendas de convivencia y locales gastronómicos tapiaron sus ventanales con madera para contrarrestar la violencia de las ráfagas y proteger los establecimientos de las grandes olas.