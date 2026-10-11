El glaciar Perito Moreno retrocedió 910 metros en solo 100 días y preocupa a la ciencia mundial

El emblemático glaciar Perito Moreno acaba de encender las alarmas de la comunidad científica internacional tras registrarse un desprendimiento sin precedentes en su estructura milenaria ya que un reciente monitoreo satelital confirmó que la gigantesca masa de hielo sufrió una pérdida colosal en su frente principal de avance histórico.

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