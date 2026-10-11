domingo 11 de octubre de 2026
CIENCIA
ALARMA BLANCA MUNDIAL

El glaciar Perito Moreno retrocedió 910 metros en solo 100 días y preocupa a la ciencia mundial

El colosal desprendimiento destruyó un récord de estabilidad ambiental que se mantenía vigente desde 1899. Los expertos atribuyen la velocidad del colapso al calentamiento global y reconfiguran los mapas de la región.

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Es el mayor retroceso documentado del frente del glaciar. | GLACIAR PERITO MORENO

El emblemático glaciar Perito Moreno acaba de encender las alarmas de la comunidad científica internacional tras registrarse un desprendimiento sin precedentes en su estructura milenaria ya que un reciente monitoreo satelital confirmó que la gigantesca masa de hielo sufrió una pérdida colosal en su frente principal de avance histórico.

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