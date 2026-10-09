Finlandia frenó obras de Google tras la tala de más de 500 hectáreas de bosque

Finlandia ordenó suspender las actividades de mayor impacto en dos terrenos donde Google proyecta instalar centros de datos, después de que la empresa talara más de 500 hectáreas de bosque antes de completar los estudios ambientales. Las intervenciones se realizaron en Muhos y Kajaani, donde también se efectuaron movimientos de suelo y obras de infraestructura. La compañía confirmó que detendría las actividades cuestionadas y reconoció que su actuación no había cumplido con sus propios estándares ambientales.

La Agencia de Licencias y Supervisión de Finlandia (LVV) notificó la medida el 6 de octubre a Tuike Finland Oy, filial de Google. Según informó The Guardian, la empresa había talado unas 330 hectáreas en Muhos y otras 200 en Kajaani mientras continuaban los estudios ambientales. Los trabajos que no alteren significativamente el terreno podrán continuar.

Las autoridades cuestionaron el impacto ambiental

Las inspecciones revelaron que los trabajos incluyeron la extracción de árboles, la remoción de suelo y la construcción de caminos. La LVV objetó que la tala y los movimientos de suelo avanzaran sin que hubieran concluido las evaluaciones ambientales. Los estudios siguen en curso y está previsto que finalicen a fines de 2026.

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La Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza cuestionó la magnitud de los desmontes y advirtió sobre las consecuencias ambientales de la expansión de los centros de datos. Google aseguró que había actuado de buena fe y que sus trabajos respetaban la legislación forestal finlandesa. La compañía también anunció medidas de restauración, entre ellas la plantación de árboles en unas 130 hectáreas de Muhos.

La Policía investiga posibles irregularidades

La Policía finlandesa comenzó a examinar una denuncia presentada el 2 de octubre por las talas realizadas en Muhos. Según informó la radiotelevisión pública Yle el 8 de octubre, las autoridades buscan determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación penal formal. Hasta el momento, no se estableció públicamente que los trabajos constituyan un delito.

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La filial Tuike Finland Oy tiene plazo hasta el 14 de octubre para presentar sus explicaciones ante la LVV. La autoridad estableció el 23 de octubre como fecha límite para cumplir la orden de suspensión de las actividades que alteren significativamente los terrenos. En caso de incumplimiento, el organismo advirtió que podría aplicar sanciones económicas.

DCQ