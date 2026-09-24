RDC: Google prepara un satélite para procesar inteligencia artificial desde el espacio

Google prepara el lanzamiento de un satélite experimental capaz de procesar solicitudes de inteligencia artificial desde el espacio. El dispositivo forma parte del proyecto Sun Catcher, que busca instalar centros de datos alimentados por energía solar fuera de la Tierra.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó que la iniciativa apunta a responder a uno de los principales desafíos de la expansión de la IA: el elevado consumo de electricidad y agua de los grandes centros de datos. El lanzamiento del satélite experimental está previsto a bordo de una nave de SpaceX.

Google prepara un centro de datos experimental en el espacio

El proyecto Sun Catcher busca desarrollar centros de datos espaciales que funcionen con energía solar. La propuesta consiste en trasladar parte de la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial fuera de la superficie terrestre.

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Según explicó Powell, el satélite experimental tendrá suficiente capacidad de computación para procesar solicitudes de IA. "Va a ser como un microcentro de datos en el espacio", describió el corresponsal.

Antes del lanzamiento, el equipo técnico realizó pruebas sobre los paneles solares y sometió al dispositivo a ensayos de vibración. Estas verificaciones buscan comprobar que el satélite pueda soportar las condiciones del lanzamiento y contar con la energía necesaria para funcionar.

El lanzamiento del satélite de Google con SpaceX

El satélite experimental será enviado al espacio a bordo de una nave de SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk. El lanzamiento está previsto desde una base ubicada en California, según la información compartida durante el segmento.

La iniciativa se inscribe en una tendencia que busca llevar parte de la infraestructura tecnológica al espacio. Powell mencionó que otros empresarios del sector, entre ellos Musk y Jeff Bezos, también respaldan la idea de desarrollar centros de datos espaciales alimentados por energía solar.

El corresponsal señaló que la propuesta apunta a explorar una alternativa para procesar datos sin depender exclusivamente de la infraestructura terrestre, que enfrenta crecientes exigencias por la expansión de la inteligencia artificial.

El consumo de agua y electricidad de los centros de datos

Uno de los principales argumentos detrás de esta iniciativa es el impacto de los centros de datos sobre los recursos naturales y los sistemas de abastecimiento. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de energía eléctrica y, en muchos casos, de agua potable para sus sistemas de refrigeración.

Powell advirtió que la construcción de nuevas instalaciones genera resistencia en distintos estados de Estados Unidos, donde existe preocupación por el efecto que pueden tener sobre el suministro de servicios básicos.

"Son espacios muy grandes, son lugares que consumen una gran cantidad de agua potable y de energía eléctrica", sostuvo el corresponsal al describir las exigencias de los centros de datos terrestres.

La apuesta por la energía solar fuera de la Tierra

La posibilidad de utilizar energía solar en el espacio aparece como uno de los ejes centrales de Sun Catcher. El proyecto busca aprovechar los paneles solares para abastecer el procesamiento de datos y reducir la dependencia de las redes eléctricas convencionales.

Durante el intercambio, también se planteó que el traslado de infraestructura al espacio podría aliviar parte de la presión que genera la expansión de la IA sobre las comunidades cercanas a los centros de datos.

Sin embargo, el segmento no detalló la capacidad definitiva del sistema ni precisó cuándo podría comenzar a operar una infraestructura de este tipo a mayor escala.

El avance de la tecnología espacial y los centros de datos

El corresponsal de España Marcelo Molina vinculó la iniciativa con los avances de los sistemas de conectividad satelital impulsados por SpaceX. Recordó que, cuando Elon Musk planteó desplegar una red de satélites para brindar acceso a internet, la propuesta parecía difícil de concretar.

El desarrollo de Starlink mostró cómo una iniciativa de ese tipo pudo convertirse en un servicio operativo. En el programa también se mencionó el uso de esa red para brindar conectividad en Ucrania durante la guerra.