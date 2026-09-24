RDC: Javier Milei y Axel Kicillof llevaron la disputa política a Nueva York ante empresarios e inversores

El periodista, Jorge Elías, analizó en Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, el cruce entre Javier Milei y Axel Kicillof durante sus respectivas agendas en Manhattan y cuestionó que la disputa política argentina se haya trasladado al escenario internacional.

En paralelo a la agenda del gobernador bonaerense Axel Kicillof en Nueva York, Milei mantuvo actividades internacionales y se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La agenda presidencial incluyó además una exposición ante empresarios e inversores.

Jorge Elías puso el foco en la orientación internacional planteada por Milei y recordó su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. “Recordemos que en el discurso frente a la Asamblea General, Milei habló en contra del multilateralismo, en contra de la agenda 2030 y dejó claro que las únicas relaciones de Argentina o las más importantes, son con Estados Unidos y con Israel”, planteó.

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Y agregó: “Es decir, en lugar de multilateralismo, estamos hablando acá de relaciones bilaterales, Argentina con Israel y con Estados Unidos, y paremos de contar, es lo que dejó dicho el Presidente en la Asamblea General”.

El cruce entre Milei y Kicillof en Manhattan

Elías también destacó que, mientras Milei desarrollaba su agenda, Kicillof mantenía reuniones con empresarios e inversores en Nueva York. Según desarrolló, el gobernador bonaerense cuestionó el rumbo económico del Gobierno y planteó las dificultades de la provincia. “Argentina, no lo entenderías, como solemos decir hacia el exterior, allí hubo una tribuna, la de Axel Kicillof, que se reunió con empresarios y que criticó el modelo Milei”, describió.

El enfrentamiento tuvo una respuesta directa del presidente Javier Milei, quien vinculó las declaraciones de Kicillof con el riesgo país. Para Elías, el problema excede la discusión entre dos dirigentes: “La investidura presidencial parece que no se respeta, no se respeta porque están llevando a Manhattan una disputa política interna que en realidad al que está ahí le importa poco y nada”.

El periodista interpretó el enfrentamiento como parte de una disputa política que comienza a proyectarse hacia las elecciones de 2027. “Están en campaña a 13 meses de las elecciones generales en Argentina”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y cuestionó que esa confrontación se desarrolle durante una agenda internacional destinada, entre otros objetivos, a atraer inversiones: “Las palabras de uno y las palabras del otro, en cierto modo desmerecen aquello que Argentina debería buscar afanosamente, que son inversiones”.