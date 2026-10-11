Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, pero Moscú aún no lo confirmó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego energético para detener los ataques contra infraestructuras vinculadas al suministro de energía. Sin embargo, el gobierno de Moscú todavía no se pronunció sobre el anuncio y no se difundieron detalles sobre las condiciones de la supuesta tregua.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó inicialmente su sorpresa ante la declaración de Trump, pero luego aseguró que su país está dispuesto a dejar de atacar instalaciones energéticas rusas si Moscú asume el mismo compromiso. También pidió precisiones sobre las conversaciones entre Washington y el Kremlin.

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El anuncio se produjo en medio de una escalada de ataques contra instalaciones energéticas de ambos países. Zelenski denunció que Rusia atacó una central eléctrica en Kiev con un dron y que posteriormente hubo nuevos bombardeos contra infraestructura energética en la región de Járkov.

Qué dijeron Rusia y Ucrania sobre la tregua energética

Trump sostuvo que el acuerdo debía entrar en vigor de inmediato, aunque no explicó cómo se implementaría ni durante cuánto tiempo se mantendría. La Casa Blanca deberá precisar los términos de la iniciativa, mientras crecen las dudas sobre su alcance y la posibilidad de que ambos gobiernos cumplan el compromiso.

Zelenski expresó su disposición a avanzar con la medida y sostuvo que espera una respuesta equivalente de Moscú. El mandatario también reclamó que Estados Unidos aporte detalles concretos sobre las negociaciones con Rusia.

La iniciativa recibió el respaldo de dirigentes europeos. El primer ministro británico, Andy Burnham, apoyó el llamado de Trump a establecer una tregua energética sostenida. El presidente francés, Emmanuel Macron, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también manifestaron su apoyo a la propuesta.

Sin embargo, las denuncias de nuevos ataques rusos plantearon interrogantes sobre la posibilidad de que la tregua se aplique efectivamente. Según funcionarios regionales ucranianos, bombardeos rusos contra dos ciudades dejaron seis muertos.

Por qué los ataques a la infraestructura energética son clave en la guerra

Desde hace meses, Rusia y Ucrania intercambian ataques contra instalaciones energéticas. Los bombardeos afectan centrales eléctricas, refinerías y otros puntos estratégicos para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de combustible.

Moscú sostiene que las instalaciones atacadas en Ucrania son objetivos legítimos porque contribuyen al esfuerzo militar de Kiev. Por su parte, el gobierno ucraniano argumenta que sus operaciones contra refinerías y otras infraestructuras rusas buscan reducir los ingresos que el Kremlin utiliza para financiar la guerra.

Sorpresivo acuerdo petrolero entre Donald Trump y Vladimir Putin

En ese escenario, una tregua energética podría limitar los daños sobre la infraestructura civil y reducir las interrupciones del suministro. No obstante, su efectividad dependerá de que ambas partes acepten las mismas condiciones y respeten el cese de los ataques.

El acuerdo petrolero de Trump con Rusia que generó críticas

El anuncio de la tregua se conoció en medio de la controversia por una decisión de Washington que flexibilizó temporalmente las restricciones a las importaciones de energía rusa. La medida busca aliviar las presiones sobre el mercado internacional de combustibles, en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó fuertes alteraciones en el suministro mundial.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo, contribuyó a impulsar los precios del combustible, especialmente del diésel. La suba también aumentó la presión política sobre Trump por sus consecuencias económicas dentro de Estados Unidos.

Zelenski cuestionó el acuerdo petrolero y lo calificó como un beneficio para el presidente ruso, Vladímir Putin. También hubo críticas desde Europa y desde sectores del propio Partido Republicano estadounidense.

Siete senadores estadounidenses, entre ellos cuatro republicanos y tres demócratas, advirtieron que la decisión contradice las restricciones legales a las importaciones de energía rusa. Los legisladores reclamaron a la administración Trump que revierta la medida.

Trump volvió a cuestionar a Zelenski y pidió elecciones en Ucrania

La tensión entre Washington y Kiev también quedó expuesta en las declaraciones cruzadas entre Trump y Zelenski. El presidente estadounidense acusó al mandatario ucraniano de generar problemas internacionales al continuar los ataques contra refinerías rusas y sostuvo que Ucrania debería tener un nuevo presidente.

Zelenski respondió que estaría dispuesto a convocar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego total de 60 días. Sin embargo, la Constitución ucraniana impide celebrar comicios nacionales bajo la ley marcial vigente durante la guerra.

El gobierno de Kiev sostiene que organizar elecciones en las actuales condiciones presenta dificultades de seguridad y logística, especialmente en territorios ocupados por Rusia y en zonas donde continúan los combates.

LB/AF