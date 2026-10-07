El Departamento de Epidemias de la OMS le exigió un “informe exhaustivo” a Rusia tras la sospechosa muerte por peste neumónica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le solicitó formalmente a las autoridades sanitarias de la Federación de Rusia un informe exhaustivo y la directora del Departamento de Gestión de Epidemias, Maria Van Kerkhove, exigió “más información técnica” y epidemiológica tras la sospechosa muerte de la científica de Daria Shipilova por presunta peste neumónica.

Aunque el organismo de control sanitario ruso (Rospotrebnadzor) catalogó oficialmente el fallecimiento como una “neumonía de etiología desconocida” asociada a una infección viral aguda común, el máximo organismo de salud global advirtió que no es posible realizar una evaluación de riesgo real sin precisiones de laboratorio.

Rusia niega restricciones sanitarias mientras corren rumores sobre una segunda muerte por peste neumónica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No sabemos cuál es el agente causal detrás de la muerte registrada el 2 de octubre”

En el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la OMS emplazada en la ciudad Ginebra, Suiza, la directora del Departamento de Gestión de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, manifestó: “No sabemos cuál es el agente causal detrás de la muerte registrada el 2 de octubre, y es exactamente por eso que necesitamos más información. No entendemos cómo se infectó”.

Peste neumónica

La científica hizo hincapié en que, si bien la neumonía es una afección común en esta época del año, el contexto de trabajo de la investigadora en un instituto especializado en patógenos de alta peligrosidad requiere la secuenciación genómica completa para descartar una fuga biológica o un brote zoonótico.

La Casa Blanca, en “alerta máxima” tras la muerte por peste neumónica de una joven científica rusa

El caso encendió las alarmas internacionales debido a la falta de transparencia inicial sobre el agente causal y la aplicación de estrictos protocolos de cuarentena en el centro médico local, además del reporte sobre un segundo trabajador sanitario expuesto que habría desarrollado síntomas similares.

“Corresponde a Rusia compartir más información con el resto del mundo. Quizá sea algo más grave de lo que pensamos. No lo sabemos, pero creo que sería imprudente, dado lo limitada que sigue siendo la información de que disponemos, especular en este momento”, ponderó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Dado que la transmisión entre humanos ocurre por vía aérea a través de microgotas expulsadas al toser o hablar, un brote de peste neumónica en un entorno de laboratorio requiere el trazado de contactos en un radio extendido. Por este motivo, las autoridades sanitarias locales ejecutaron el aislamiento de los familiares de Daria Shipilova y al personal médico involucrado.

Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Alerta en Rusia: monitorean 200 posibles casos de peste neumónica y aseguran que “todo está bajo control”

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que, aunque el gobierno ruso notificó que no se registran casos activos adicionales en la localidad de Irkutsk, el organismo mantendrá abierto el expediente de seguimiento científico hasta obtener el desglose patológico definitivo.

PM/ML