La salud del papa León XIV abre interrogantes sobre su visita a la Argentina y la gira por Sudamérica

La operación a la que deberá someterse el papa León XIV el martes 13 de octubre abrió interrogantes sobre su visita a la Argentina y el resto de su gira por Sudamérica, prevista para noviembre. El Pontífice, de 71 años, anunció que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones durante una revisión y que será extirpado en los primeros días de esta semana. Según informó el Vaticano, la internación posterior duraría alrededor de siete días, por lo que su evolución será determinante para saber en qué condiciones podrá afrontar el viaje.

El recorrido comenzará el 6 de noviembre y contempla una jornada y media en Uruguay, tres días y medio en la Argentina y seis días en Perú. La llegada al país está prevista para el 8 de noviembre. Aunque los plazos estimados de internación permitirían pensar en una recuperación inicial antes de la partida, todavía no hay precisiones sobre cómo evolucionará el Papa ni se anunciaron cambios en el itinerario.

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León XIV explicó que el nódulo pulmonar se encuentra en una fase inicial y está bien localizado. La lesión será extirpada por recomendación médica, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su tamaño ni sus características.

La intervención sería mínimamente invasiva, una técnica que permite operar a través de pequeñas incisiones en el tórax. En procedimientos de este tipo, los cirujanos pueden utilizar una cámara y herramientas especiales para localizar y extraer la lesión sin realizar una apertura amplia del pecho. La técnica concreta que se utilizará con el Pontífice no fue detallada públicamente, pero según el especialista argentino Alejandro Videla, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Austral, se trataría de una videotoracoscopia. "En general, los pacientes con un nódulo pulmonar solitario se someten a una cirugía de este tipo, poco invasiva, y tienen una estadía de una semana en el hospital. Y, de acuerdo con el dolor o las posibles complicaciones, el alta se produce alrededor de los siete días", explica el neumonólogo. "Son cirugías que sólo requieren un día en terapia intermedia", añade el especialista.

Sin embargo, el alta hospitalaria no implica necesariamente una recuperación completa. En el caso de León XIV, no se difundió una evaluación médica que permita establecer cuánto tiempo necesitará para retomar su agenda habitual.

Una gira de 11 días con una agenda exigente

El estado de salud del Pontífice genera especial atención por las características del recorrido previsto. Además de las actividades en Uruguay y la Argentina, la agenda contempla seis días en Perú, con visitas a distintas ciudades y traslados entre destinos. La organización del viaje demandó meses de preparativos y reuniones para definir los lugares, la logística y las medidas de seguridad.

Uno de los puntos que plantea mayores exigencias físicas es Cuzco, en Perú, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La altitud puede afectar la adaptación respiratoria, aunque no hay información médica pública que permita afirmar que esa escala represente un riesgo específico para el Papa.

El itinerario también incluye 14 vuelos, según la información difundida sobre la planificación de la gira. La combinación de traslados, actividades y tiempos de descanso vuelve relevante la evolución del Pontífice durante las semanas previas al viaje.

Por ahora, no se confirmó una reducción de las actividades ni una modificación de las fechas. La posibilidad de ajustar alguna escala o parte de la agenda dependerá de la evolución clínica y de las indicaciones de los médicos, pero cualquier cambio deberá ser comunicado oficialmente por el Vaticano.

El mensaje del Papa sobre su visita a Perú

Después de anunciar su problema de salud al finalizar el Ángelus de este domingo, León XIV agradeció las oraciones de los fieles. Durante el encuentro también se dirigió a un grupo de peruanos que participaba de la ceremonia en la Plaza de San Pedro y ratificó su intención de viajar al país.

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“Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó. Sus palabras mantuvieron la expectativa sobre la gira, aunque no constituyen una confirmación definitiva de que podrá cumplir con todas las actividades previstas.

La evolución posterior a la intervención será clave para determinar si el Papa puede afrontar el recorrido completo. Con la visita a la Argentina prevista para el 8 de noviembre, las próximas semanas serán importantes para conocer si su recuperación avanza según los plazos estimados.

El antecedente de salud del papa Francisco

La noticia también recordó el antecedente médico de Francisco, quien cuando era joven fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Durante el proceso previo a su elección como Papa, ese antecedente había generado consultas sobre su estado de salud.

Sin embargo, se trata de situaciones diferentes y no hay elementos públicos para establecer una comparación médica entre ambos pontífices. En el caso de León XIV, la información difundida hasta ahora indica que el nódulo fue detectado en una etapa inicial y que será extirpado en los próximos días.

LB/AF