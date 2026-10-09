Tras reunirse con el Papa, el titular de CAME cuestionó al Gobierno: “No vemos demasiadas perspectivas de cambio”

El presidente de CAME, Ricardo Diab, se reunió con el papa León XIV en Roma y le entregó un documento sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. El dirigente reconoció los avances en materia de estabilidad económica y reducción de la inflación, pero advirtió que el sector continúa atravesando dificultades y necesita medidas para reactivar la actividad.

Mendiolaza: Arning cesanteó al exintendente Salibi por "abandono de servicio"​

En diálogo con Punto a Punto Radio, Diab explicó que el documento presentado al Papa sintetiza la situación que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas.“Vemos que de todos modos al sector que nosotros representamos todavía le falta, están pasando por momentos muy difíciles y no vemos demasiadas perspectivas de cambio o política para eso”, afirmó el titular de CAME.

Entre los principales reclamos, mencionó la necesidad de dinamizar el consumo interno, reducir la carga impositiva y facilitar el acceso al financiamiento productivo. También señaló dificultades vinculadas con la competencia desleal y las condiciones laborales. “Necesitamos generar un consenso, una mesa plural, necesitamos diálogo, y si decimos que lo necesitamos es porque no lo tenemos”, sostuvo Diab al explicar uno de los objetivos de la propuesta presentada.

La expectativa por la visita papal

El dirigente consideró que el encuentro permitió acercarle al Pontífice la perspectiva de las pequeñas empresas argentinas. “Lo que le puedo decir en este momento es que sentí la empatía con las necesidades que nosotros gozamos”, señaló. Además, aclaró que el Papa no tiene injerencia directa en la política argentina, aunque consideró importante que conozca la situación social y económica del país. “Espero que cuando esté en la Argentina recoja otras realidades, pueda tener alguna palabra, algún gesto externo a la Argentina que al gobierno lo sensibilice en este sentido”, expresó.

Caso Aralí Vivas: condenaron a prisión perpetua a la madre de la niña y sus dos cómplices

Al evaluar el resultado de la audiencia, el titular de CAME destacó que había cumplido el objetivo que llevaba en representación del sector. “El objetivo que yo tenía y llevaba conmigo el mandato, fue cumplido. Por lo cual digo que tengo un 10”, concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.