La Fiesta Nacional del Alfajor llega a La Falda: cuatro días con entrada gratuita, shows y actividades

La ciudad de La Falda será sede de la 28.ª Fiesta Nacional del Alfajor 2026 durante el fin de semana largo de octubre. La propuesta reunirá a productores de distintas provincias, actividades para toda la familia y espectáculos distribuidos en dos escenarios, con entrada libre y gratuita. Entre los momentos destacados figuran el concurso al Mejor Alfajor, la clase de cocina de Denise Dumas y el show de Los Caligaris.

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La celebración se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de octubre sobre la tradicional avenida Edén, con más de 100 expositores que presentarán alfajores artesanales e industriales y otros productos regionales. El concurso al Mejor Alfajor distinguirá distintas variedades, entre ellas las de fruta, chocolate, libres de gluten y la versión regional cordobesa. Además, el sábado 10, Denise Dumas encabezará una clase de cocina en vivo antes del tradicional corte del Alfajor Gigante. La programación también incluirá propuestas recreativas para niños, talleres culturales y espacios gastronómicos como Rock & Food y Music & Food, ubicados en el sector Descanso Edén.

La grilla de actividades

La agenda se distribuirá entre el Escenario 1, ubicado en avenida Edén 100, y el Escenario 2, en Descanso Edén.

Viernes 9 de octubre

- 18.00 hs: inauguración oficial y corte de cinta en el Escenario 1.

inauguración oficial y corte de cinta en el Escenario 1. - 18.30 hs: animación y DJ en vivo.

animación y DJ en vivo. - Desde las 18: espacio infantil y talleres culturales en el Escenario 2.

espacio infantil y talleres culturales en el Escenario 2. - 21.00 hs: shows musicales de Modo Biónico y Jolgorio.

Sábado 10 de octubre

- 17.00 hs: juegos y actividades recreativas para toda la familia.

juegos y actividades recreativas para toda la familia. - 18.30 hs: cocina en vivo con Denise Dumas y posterior corte del Alfajor Gigante.

cocina en vivo con Denise Dumas y posterior corte del Alfajor Gigante. - Desde las 21 hs: presentaciones de Pablo Giribaldi, Victoria Alfonsina, Sarah Alison, Cuatro al Hilo y Nawwan.

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Domingo 11 de octubre

- 17.00 hs: animación y sorteos.

animación y sorteos. - 18.00 hs: actividades infantiles y presentaciones culturales en el Escenario 2.

actividades infantiles y presentaciones culturales en el Escenario 2. - 19.00 hs: premiación del concurso al Mejor Alfajor.

premiación del concurso al Mejor Alfajor. - Desde las 20.15 hs: espectáculos de La Bicho, Grupo Cristal y Los Caligaris en el Escenario 1. En el Escenario 2 se presentarán Guille Torres, Lourdes Laciar, Tierra Adentro y Ceibo.

Lunes 12 de octubre

15.00 hs: juegos, premios y animación familiar.

juegos, premios y animación familiar. 17.30 hs: cierre musical con Diego Guzmán y La Pleyer.

Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media) realizarán una cobertura especial el domingo 11 de octubre, desde las 20, a través de sus plataformas. La transmisión incluirá entrevistas, el clima de la celebración, la premiación del Mejor Alfajor y los principales espectáculos de la jornada. La cobertura tendrá como uno de sus momentos centrales el show de Los Caligaris, en una jornada que combinará gastronomía, humor y música en el corazón del Valle de Punilla.

Una fiesta con historia

La tradición alfajorera de La Falda se remonta a la década de 1980, cuando productores locales e impulsores del turismo serrano promovieron una muestra dedicada a la repostería artesanal de Punilla. En 2013, la celebración alcanzó el rango de Fiesta Nacional, otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Durante la presentación oficial de esta edición, el intendente Javier Dieminger destacó el crecimiento del evento y su impacto turístico, productivo y económico para la ciudad. También señaló que la fiesta se autofinancia y genera ganancias para el municipio.