RDI: Christian von Wernich, ex capellán de la policía, pidió ser trasladado a Devoto para reunirse con el papa León XIV

La periodista, Paula Bistagnino, durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, se refirió a que Christian von Wernich, el ex capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, pidió que lo trasladen desde Campo de Mayo al penal de Devoto para intentar reunirse con el papa León XIV durante su visita prevista para noviembre.

Bistagnino recordó la condena del ex capellán y cuestionó que continúe formando parte de la institución religiosa. “Cristian von Wernich, que es sacerdote y ex capellán de la policía bonaerense, de la mano de Camps, del general Ramón Camps, que fue condenado por 80 delitos, en estos juicios, condenado a cadena perpetua por 80 delitos, que sigue siendo cura de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no aplicó ninguna sanción”, sostuvo.

La periodista también planteó interrogantes sobre la respuesta de la institución frente a delitos de esa gravedad: “Cuando mire, no sé, no hay una razón 80 delitos de lesa humanidad, no es suficiente para excomulgarlo, ¿qué hay que hacer?”.

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Christian von Wernich: su condena por delitos de lesa humanidad

Bistagnino describió el lugar que ocupaba el ex capellán dentro de la estructura policial y recordó una visita al actual Ministerio de Seguridad bonaerense: “Y es ahí, cuando vos vas al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que fui, entrás y ahí en el medio, es como una cárcel, porque hay como todas oficinitas alrededor de un patio central. De hecho, había personas detenidas allí”.

Luego se refirió a la existencia de un altar en ese espacio y a las denuncias sobre lo que ocurría allí: “Y hay un altar y ahí es donde él se dice que incluso se torturaron personas ahí, pero además él bendecía a los torturadores, digamos”.

La Iglesia Católica y la falta de sanciones

Bistagnino cuestionó que la institución religiosa no haya actuado frente a la condena. “Igual el problema de las excomulgaciones es que pueden seguir dando misa. Bueno, ese es el problema. Digo, ahora cuando salga recibido de abogado va a poder seguir dando misa porque tampoco fue echado de la Iglesia Católica”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese contexto, también hizo una comparación entre la respuesta de la Iglesia ante distintos delitos, aunque aclaró que no pretendía establecer una competencia entre ellos: “Entiendo que para la Iglesia Católica capaz que el abuso de niños es más grave que la tortura y el asesinato. No estoy, por supuesto, poniendo ahí como una competencia”.