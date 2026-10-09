RDC: el desgaste en el gobierno de Lula da Silva inclina todas las encuestas a favor de Flávio Bolsonaro

Una nueva encuesta sobre la segunda vuelta de las elecciones en Brasil muestra una ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva y vuelve a poner el foco en el desgaste del gobierno brasileño, la inseguridad y la economía. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por la pantalla de +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, analizó los resultados y advirtió sobre las dificultades del oficialismo para conectar con las preocupaciones de los votantes.

“La nueva encuesta aumenta en relación, fue publicada hoy y es de interés, y aumenta en relación a la encuesta que se publicó la distancia entre Lula y Flávio Bolsonaro, obviamente a favor de Bolsonaro, creo que cinco puntos, alrededor de cinco puntos serían 47 a 52”, planteó Gosman. La corresponsal también mencionó los resultados de una medición anterior de Datafolha para la segunda vuelta: “Flávio, 47,03 contra Lula 45,16”.

Inseguridad y economía, las principales preocupaciones de los brasileños

Según los datos de la encuesta que comentó la periodista, la violencia ocupa el primer lugar, seguida por la corrupción y la economía: “Paso a decir cuál es la mayor preocupación hoy de los ciudadanos, según la misma encuesta, la violencia el 29%, la corrupción le sigue con 21%, la economía en tercer lugar con 19%, la salud en cuarto lugar, 11%, los problemas sociales en quinto lugar, 9% y la educación en último lugar, 7%”.

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Para Gosman, estos resultados reflejan diferencias entre las áreas en las que el gobierno brasileño habría logrado responder a las demandas sociales y aquellas en las que persisten problemas. “Esto lo que indica es que tanto en salud como en la educación, el gobierno ha hecho lo suficiente como para que la gente se encuentre desde ese punto de vista satisfecha, no así en economía, porque es una preocupación que afecta por lo menos a un quinto de la población, y no en violencia, es 30%”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El desgaste del gobierno de Lula y la campaña electoral

Gosman sostuvo que incluso dentro de sectores de izquierda se reconoce un desgaste del oficialismo, relacionado con la manera en que Lula presentó su gestión durante la campaña: “Lo que dicen inclusive dentro de la izquierda en general, los analistas, digo de la izquierda para tener una idea de que esto no está dicho por la oposición, pero sí por ellos mismos, es que hubo un desgaste, un desgaste importante en el gobierno de Lula”.

Y agregó: “Es un desgaste que se evidenció en la forma en que él relataba lo que iba a hacer, en realidad, más que relatar lo que iba a hacer, relataba lo que había hecho, entonces, esto evidentemente produjo un desgaste, cansancio en la gente, en mucha gente”.