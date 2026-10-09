Emancipación juvenil en Argentina: en RDI se reveló que el 37% de los jóvenes de 25 a 35 años no logra independizarse

Un informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda reveló que 2,5 millones de jóvenes siguen viviendo en sus hogares de origen. Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista, Sol Clemente, analizó los ingresos, el costo de vida y las dificultades económicas que retrasan la emancipación y los proyectos familiares.

Clemente presentó los datos y destacó otro indicador: el 15% de los jóvenes volvió a vivir con sus padres después de haberse independizado. “Me puedo incluir ahí adentro”, reconoció al referirse a quienes tuvieron que regresar a su hogar de origen.

Cuánto cuesta independizarse en Argentina

El informe también expuso las dificultades habitacionales de los jóvenes. Según explicó Clemente, “el 52% de los hogares con jefes de 25 a 34 años tienen déficit habitacional. Es decir, que las viviendas no están con las condiciones adecuadas”.

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Frente a ese panorama, la periodista planteó una pregunta central: “Entonces yo me pregunto, digo, bueno, ¿cuánto necesita uno? Porque yo lo veo en mí, digamos, cuánto creo que necesito. Pero efectivamente, ¿cuánto se necesita para independizarte?”.

Un relevamiento del Centro de Investigaciones de una universidad privada estimó que el costo mínimo mensual para vivir de manera independiente asciende a $1.300.000. “Que para vivir de forma independiente se necesita un millón trescientos mil mensuales. ¿Pero sabés cuánto se gana? La mayoría de los jóvenes de esa edad no llegan a los ochocientos mil pesos”, advirtió Clemente en +Perfil.

Alquiler, transporte y salarios: los obstáculos para vivir solo

Clemente señaló que la situación es especialmente compleja para quienes viajan diariamente desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires. “Voy a hablar ahora de la provincia de Buenos Aires, pero mucha gente de la provincia de Buenos Aires para llegar a Capital Federal se toma dos colectivos por día de ida, dos de vuelta, ya es un presupuesto que después no podés bancar a fin de mes”, explicó.

La crisis de vivienda también retrasa los proyectos familiares

Según Clemente, la imposibilidad de sostener un hogar propio también influye en las decisiones de tener hijos y formar una familia: “Todo tiene relación con la baja de natalidad. Mucha gente, y creo que esto lo habíamos hablado acá, que yo les había traído un informe, que hay mucha gente que desea tener hijos, pero que por cuestiones económicas corre ese deseo o lo deja para más adelante”.