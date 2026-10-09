RDI: Revelan el vínculo entre Cristian Ritondo y Palantir, la empresa vinculada a Peter Thiel

La periodista de Perfil, Giselle Leclercq, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y analizó la declaración jurada del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y detectó inversiones en gigantes tecnológicos. Aunque el monto destinado a Palantir ronda los 700 dólares, el caso abre interrogantes sobre los intereses del empresario Peter Thiel en Argentina.

La investigación surgió después de elaborar un ranking patrimonial de legisladores. Según relató Giselle Leclercq, Ritondo quedó en el segundo puesto, con un patrimonio estimado en 10.000 millones de pesos. “Esa primera nota nos abrió una puerta para mirar en detalle, bueno, cómo se conforma el patrimonio de Ritondo”, señaló.

Al examinar sus bienes, Leclercq encontró que, además de la actividad vinculada con su constructora, el dirigente del PRO tiene intereses financieros. “En el último año, Ritondo empezó a apostar por los gigantes tecnológicos, algo que no aparecía en sus declaraciones juradas anteriores”, afirmó.

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Qué es Palantir y por qué aparece Peter Thiel

Palantir es una empresa de tecnología dedicada al cruce de bases de datos públicas y privadas para distintos objetivos. “Es una de las empresas que el mundo está mirando con muchísima atención porque trajo una novedad bestial en términos de innovación y de tecnología y de cruce de información, pero que se está usando, bueno, en causas que generan de mínima polémica”, sostuvo Leclercq en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista también vinculó el interés por la compañía con la presencia de Thiel en el país y sus contactos con dirigentes políticos y empresarios. “Bueno, nos interesa conocer los vínculos de Peter Thiel en la Argentina”, explicó. Y aclaró que la inversión de Ritondo no demuestra una relación personal entre ambos: “Que Ritondo haya puesto 700 dólares en Palantir no es que son amigos, no es que se conocen”.

La explicación del entorno de Ritondo y el monto invertido

De acuerdo con Leclercq, desde el entorno del diputado explicaron que un asesor financiero le recomienda empresas en las que invertir. “Me parece que es lo que es interesante de mirar esta inversión, que, repito, es verdad que no es grandísima, un poco nos puede hacer pensar, bueno, cómo se mueven nuestros funcionarios, dónde están poniendo el ojo ellos, dónde creen que va a haber un poquito de rentabilidad”, afirmó.

Las preguntas sobre los vínculos políticos de Peter Thiel

La periodista indicó que consultó al entorno de Ritondo sobre una posible participación del diputado en reuniones con Thiel realizadas en Argentina. “Por eso que Ritondo hubiera participado de alguna de estas reuniones era una probabilidad, porque participó mucha gente. En el entorno de Ritondo dicen que él no fue”, explicó.

Para Leclercq, el objetivo de la investigación no fue formular una denuncia, sino aportar información sobre un dato de interés público. “No se trata de una denuncia, no se trata de una acusación. El periodismo no es solamente denunciar algo, es contar, es poner un poquito de luz en un dato que es relevante en este contexto”, concluyó.