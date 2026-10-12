Llaryora busca ampliar el vínculo con las iglesias evangélicas a través de una red provincial

El Gobierno de Córdoba puso en marcha en Río Tercero la red Cristianos Evangélicos en Gestión Córdoba, un espacio destinado a fortalecer la articulación entre la administración provincial y las iglesias y organizaciones evangélicas. El lanzamiento contó con la participación del secretario general de la Gobernación, David Consalvi, quien destacó la importancia de acompañar el trabajo comunitario que desarrollan estas instituciones en el interior.

La propuesta busca consolidar una red de referentes con presencia en los 26 departamentos de la provincia, con el propósito de acercar los programas y las herramientas del Gobierno a cada localidad. Al mismo tiempo, apunta a generar canales de diálogo que permitan conocer las necesidades y propuestas de las comunidades evangélicas y facilitar la coordinación con las distintas áreas de la gestión provincial.

En ese marco, Consalvi transmitió la postura del gobernador Martín Llaryora sobre la importancia de sostener el vínculo con las localidades del interior. “Para el gobernador Martín Llaryora es fundamental estar cerca de cada localidad, conocer la realidad de sus comunidades y acompañar a quienes trabajan todos los días por los demás”, expresó el funcionario. El secretario general de la Gobernación agregó que la nueva red permitirá fortalecer el vínculo con las iglesias evangélicas, escuchar sus demandas y trabajar para que las herramientas provinciales lleguen a distintos puntos del territorio cordobés.

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El rol social de las organizaciones religiosas

La iniciativa también busca poner en valor el aporte social, educativo y comunitario de las iglesias evangélicas, promoviendo una participación activa de sus referentes y una mayor articulación con las áreas estatales. La intención es aprovechar el trabajo que estas organizaciones desarrollan en sus comunidades para ampliar los canales de cooperación con el Gobierno provincial.

El encuentro fue organizado por distintas instituciones junto con la Dirección de Cooperación Interreligiosa, encabezada por Ezequiel Gaiazzi. La dependencia participa de la construcción de este espacio de encuentro entre las comunidades de fe y la administración provincial.

Durante la presentación también estuvieron presentes José Scotto, presidente de la Agencia Córdoba Joven; Juan Scotto, secretario de Desarrollo Sostenible; Yamil Mengo, director del Centro Cívico de Río Tercero; y Mariano Almada, secretario de Coordinación Institucional y Culto.

Con este lanzamiento, Cristianos Evangélicos en Gestión Córdoba comienza a desplegar una estructura de alcance provincial que busca fortalecer los vínculos institucionales, acompañar el trabajo territorial de las iglesias y consolidar una red de interlocutores en el interior cordobés.