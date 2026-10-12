Carlos Fara: “Para una economía ya parada”, los cambios en el equipo económico generan interrogantes

Se viven días de tensión dentro del Gobierno por la reactivación económica. El analista político Carlos Fara describió una diferencia de enfoque entre sectores del Gobierno que reclaman una mejora de la economía y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya postura —según el consultor— es que la economía está bien y que el problema se encuentra en la política.

En ese contexto, analizó la presencia de Alberto Ades en una reunión de gabinete para exponer sobre el modelo económico y la ausencia de Caputo. Para Fara, esa combinación alimentó las especulaciones sobre la continuidad del ministro.

Los riesgos de una eventual salida de Caputo

El consultor sostuvo que la sola hipótesis de un cambio en el Ministerio de Economía puede generar movimientos hacia el dólar, utilizado como refugio ante la incertidumbre. “Siempre que existiese la hipótesis de un cambio de ministro de Economía, obviamente genera un movimiento hacia el dólar”, afirmó Fara. También advirtió que una suba de la divisa podría tener consecuencias sobre la inflación y la actividad económica.

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A su entender, las dudas sobre la continuidad del equipo económico y el escenario electoral pueden postergar decisiones de inversión y generar un círculo de incertidumbre. En ese marco, señaló que, durante un año electoral, las inversiones pueden detenerse o dolarizarse parcialmente.

Fara se refirió a las versiones sobre propuestas económicas alternativas atribuidas a Ades, entre ellas una corrección del valor del dólar. Según explicó, un ajuste de ese tipo podría generar expectativas favorables entre sectores productivos afectados por el esquema actual, aunque también tendría efectos inflacionarios en el corto plazo.

“Si uno cree que hay que hacer una corrección, lo más lógico es que la haga lo más pronto posible, porque los efectos positivos van a tardar en manifestarse”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que una modificación del esquema económico también podría provocar una retracción temporal por la incertidumbre. Para el consultor, la discusión pasa por el momento y las condiciones en que se adopten eventuales cambios.

Los logros económicos y las dudas sobre el rumbo

Fara mencionó entre los logros que se le atribuyen a la gestión económica la estabilización de la economía y del dólar, la baja de la inflación, el aumento de las reservas del Banco Central y el crecimiento de las exportaciones.

Al mismo tiempo, aludió a versiones según las cuales Caputo consideraría que ya se alcanzaron algunos de los objetivos posibles y que podría ser momento de dejar el cargo. El consultor presentó esa posibilidad como un rumor, sin confirmarla.

También planteó que el presidente mantiene una posición contraria a introducir modificaciones en el esquema general, especialmente por su prioridad de controlar la inflación. Esa diferencia de criterios, señaló, alimenta las preguntas sobre las decisiones que podría tomar el Gobierno.

Entrevista realizada en el programa de radio “Pensavalle Informa”