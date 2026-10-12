El millón de dólares de Milei: la ruta del "Nobel judío" y las conexiones con los Acuerdos de Isaac

El 12 junio de 2025, el presidente Javier Milei asistió al Parlamento israelí para recibir el premio de la Fundación Génesis, "el Nobel judío", como lo llamó la revista TIME. Así se convirtió en el primer galardonado de origen no judío y en el primer jefe de Estado en recibir esta distinción anual destinada a figuras distinguidas que apoyan a Israel, en un contexto de máximo aislamiento internacional. Siguiendo la tradición de los premiados, entre los que cuentan figuras como director de cine Steven Spielberg o la actriz Natalie Portman, Milei anunció que donaría la suma de un millón de dólares a organizaciones filantrópicas. Sin dar más detalle, dijo que lo destinaría a aquellas que aporten al "noble propósito" de la denominada "batalla cultural contra los enemigos de la libertad".

En paralelo, ese mismo día en los registros públicos de la ciudad de Nueva York quedó asentada la creación de una organización sin fines de lucro llamada American Friends of Isaac Accords (AFOIA), que en español refiere a los "amigos de los Acuerdos de Isaac" del continente americano. Su capital inicial fue el millón de dólares del premio otorgado al mandatario argentino, quien en su discurso había instruido a la Fundación Génesis a gestionar la donación.

Según detalló en su sitio web, la flamante organización, radicada en Estados Unidos, canalizó fondos hacia distintas entidades proisraelíes en América Latina, entre ellas la Fundación Amigos de Israel (Israel Allies Foundation o IAF, en inglés), que se dedica a a promover grupos parlamentarios de apoyo a Israel en distintos países, incluida la Argentina.

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La iniciativa precedió al posterior anuncio oficial del lanzamiento de los Acuerdos de Isaac, en abril de 2026, por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el propio Milei, una iniciativa que busca replicar la lógica de los Acuerdos de Abraham (impulsados por Donald Trump, normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes) mediante la cooperación entre Israel y países latinoamericanos.

Más allá del factor geopolítico, la secuencia tiene un dato que abre interrogantes sobre la capacidad de Milei de "donar" esa suma de dinero como jefe del estado argentino, en función de las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública para los regalos presidenciales. En particular, porque una medalla y una escultura de vidrio, que formaban parte del galardón, fueron incorporadas al registro oficial de obsequios, pero no ocurrió lo mismo con el millón de dólares, según planteó el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien presentó un escrito ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que investigue si el manejo de los fondos se ajustó al régimen de obsequios a funcionarios públicos.

Del “Nobel del mundo judío” a los Acuerdos de Isaac

El 12 de junio de 2025, durante su visita a Israel, Milei afirmó que había pedido a la Fundación Génesis que destinara el millón de dólares del galardón a organizaciones filantrópicas. Dos meses después, el 11 de agosto la organización anunció que el dinero sería el financiamiento inicial de AFOIA, según el impulso de uno de sus fundadores, Stan Polovets, una entidad concebida en EE.UU. para impulsar los Acuerdos de Isaac en la región.

Según su sitio web, AFOIA señala que su financiamiento inicial provino de una donación de 1 millón de dólares la Fundación Génesis, correspondiente al premio monetario aportado por Javier Milei, algo que no fue confirmado ni rechazado desde Casa Rosada. Según reconstruyó PERFIL, desde el entorno del Presidente intentaron desligarlo de la supuesta donación del premio al afirmar que directamente "lo rechazó". "Él no tuvo nada que ver con esa gestión", indicó una fuente que sigue de cerca el vínculo entre el Presidente y el país hebreo.

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Más allá de la versión oficial, la coincidencia entre la fecha de creación de AFOIA y el anuncio de Milei no permite establecer, por sí sola, cuándo se transfirieron los fondos ni cómo se instrumentó la operación, siendo éste uno de los elementos que Tailhade incluyó en su presentación ante la PIA, para que el Ministerio Público Fiscal determine si hubo "incumplimientos administrativos" en la gestión del millonario premio.

Según el escrito al que accedió PERFIL, la respuesta oficial de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales del 28 de agosto de 2025 informó que la medalla y la escultura de vidrio habían sido incorporadas al Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, pero no se hizo referencia al millón de dólares, un monto que supera el máximo de 160.000 pesos que los funcionarios pueden elegir no incorporar al patrimonio estatal.

La conexión con un grupos parlamentarios pro-Israel en Argentina

En octubre de 2025, la propia Fundación Génesis informó en su sitio web que AFOIA había realizado subvenciones iniciales por alrededor de 500.000 dólares a distintas agrupaciones, incluida la Fundación Amigos de Israel (IAF, en inglés), una organización estadounidense de origen cristiano creada para promover grupos parlamentarios pro Israel en la región.

La conexión indirecta con el premio de Milei adquirió mayor visibilidad en junio de 2026, cuando AFOIA y IAF organizaron conjuntamente una cumbre en Buenos Aires que reunió a legisladores de más de una decena de países latinoamericanos para avanzar en la agenda de los Acuerdos de Isaac. Del encuentro formaron parte los diputados de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, y del PRO, Alejandro Finocchiaro, quienes co-presiden el grupo parlamentario vinculado a la IAF.

Consultado por PERFIL, Finocchiaro sostuvo que si bien lideran el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, que promueve la "diplomacia parlamentaria" basada en "valores compartidos con le estado de Israel", éste no tiene relación con los fondos de la fundación radicada en Estados Unidos. Según detalló, su función como co-presidente es honoraria y en ningún momento participó del manejo económico del encuentro.

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En tanto, el interrogante radica en cómo se instrumentó el destino del millón de dólares anunciado por Milei el año pasado, bajo qué figura se transfirió a AFOIA y qué documentación respalda su administración. La lupa, entonces, recayó en el embajador argentino, el rabino Axel Wahnish, y la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quienes habrían gestionado el destino del premio millonario cuya trazabilidad aún se desconoce.

PERFIL consultó al embajador Wahnish sobre la gestión del presunto "rechazo" de Milei al millón de dólares del Premio Génesis, la participación diplomática en la puesta en marcha de los Acuerdos de Isaac y el destino de los fondos, incluida la transferencia a AFOIA en función de lo publicado por la Fundación Génesis. Al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

LT