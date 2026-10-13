Para Milei, el futuro es un refugio

Como en una novela de Philip Dick, pero con la diferencia de que las máquinas (todavía) no se salieron de control. Aquí hubo manos detrás. Un ciberataque alcanzó ayer a varias cadenas de supermercados franceses, afectando la infraestructura de frío de cientos de sus sucursales, y dejando como resultado toneladas de alimentos frescos echados a perder. Sencillamente: las heladeras fueron puestas a 36 grados y todo lo que contenían terminó en la basura, con millones de euros de pérdidas.

Entre los afectados se cuentan unas 300 locales de la cadena Intermarché/Netto, cerca de un centenar de Coopérative U, 80 de Carrefour, unos 30 de Monoprix y varios del grupo E.Leclerc, según informó la agencia AFP. Todo indica que el ciberataque, caracterizado como “de gran escala” por las autoridades, provino del exterior. ¿Guerra híbrida?

La noticia golpeó a una Francia aún conmovida por la revuelta de los estudiantes: centenares de miles de jóvenes marcharon en todo el país a lo largo de la semana pasada en reclamo por mejores condiciones de enseñanza e infraestructura en colegios secundarios y universidades. Hubo escenas de vandalismo, una represión brutal y centenares de heridos, algunos de ellos menores de edad (hay quienes perdieron un ojo y a quien le amputaron una mano).

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Las manifestaciones -y la violencia- se extendió a la tolerante Bélgica, donde también se reclama por los recortes en el presupuesto de educación.

La falta de respeto en la era de la desvergüenza

¿Qué tienen en común estas protestas? El marco es el de un programa de ajuste fiscal, en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por priorizar el gasto militar y cumplir con las metas de Defensa exigidas a sus socios de la UE por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Lo que nos devuelve a la cuestión del comienzo. Alistarse como para una guerra, que por momentos parece que ya se estuviera cursando.

Se espera que este martes organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, con apoyo de sindicatos de profesores profesionales marchen en París y ciudades universitarias francesas. Un universo más amplio, en un clima de creciente tensión y radicalización.

En este escenario, en una entrevista con Le Grand Continent, Pierre Ronsanvallon habló de una “lucha entre generaciones” como sucesora de la lucha de clases y “nuevo régimen de oposición social”.

Sociólogo e historiador francés, Rosanvallon acaba de publicar La Tiranía del Presente -aún inédito en español- libro en el que desarrolla la idea de que la democracia está diseñada para resolver conflictos del presente, pero está fracasando a la hora de abordar los conflictos de largo plazo. “La práctica democrática debería combatir este presentismo”, sostiene.

Rosanvallon menciona desafíos que dejan deudoras a las democracias con el futuro, como las consecuencias del cambio climático, la crisis demográfica y la financiación de las jubilaciones. En un diálogo con Le Monde, habló de una “miopía democrática” que impide a los líderes políticos cumplir con sus obligaciones con las generaciones venideras.

Para Bullrich, el candidato es el proyecto

“La lucha de clases ha estructurado durante mucho tiempo gran parte de la acción pública; es la lucha generacional, una lucha silenciosa y no articulada que aún no cuenta con sus propios espacios, la que resulta absolutamente esencial”, dice. Esa lucha pareciera estar tomando forma en las calles.

Las deudas de acá

¿Qué deudas está dejando la demandada democracia argentina para el largo plazo? Resulta más difícil librarse aquí de la obstinación del presente, que es la suma de incontables obligaciones incumplidas en las últimas cuatro décadas. Si el presente supuso un refugio para el kirchnerismo, la falta de resultados económicos está transformando el de Javier Milei en una condena. Amparado por las generaciones más jóvenes -aún son sus verdaderas aliadas- y como si hubiera escuchado a Rosanvallon, Milei encuentra refugio en su horizonte utópico. En el futuro de una Argentina libertaria y potencia, convertida en cincuenta años en los Estados Unidos, en Alemania.

Milei desconoce las supersticiones y embarcará esta noche rumbo a Washington. Se aproxima a la visita número 20 al país del norte, donde el presente le sonríe. Participará de la llamada Gala anual de la Herencia Hispana, que reúne a diplomáticos, empresarios, inversores y referentes conservadores de esa comunidad en EE.UU., donde recibirá una nueva distinción.

En una entrevista este lunes con radio Mitre, el Presidente se vio obligado este feriado a ratificar en el cargo al ministro de Economía Luis Caputo. Una sucesión de hechos desafortunados (para el ministro) llevaron a especular con una eventual salida de Caputo del Gobierno, cuando se confirma que la Argentina habría completado a finales de septiembre dos trimestres de retracción económica.

Un vaticinio de Caputo que amenaza con darse vuelta

Caputo pareció revelar un rasgo de inseguridad cuando el Presidente invitó a la última reunión de Gabinete a Alberto Ades, un especialista en finanzas de Wall Street -la disciplina del ministro-, que acababa de hacer cuestionamientos a la política monetaria y al nivel tipo de cambio. Caputo pasó esa mañana parte de enfermo, pero a la tarde asistió a un streaming oficialista.

El nombre de Ades, que dio decenas de entrevistas en su visita al país, empezó a rodar como reemplazo en Economía. Más tarde confesó que le pidió perdón al ministro, aunque no aclaró por qué. "Mirá, si metí la pata me disculpo", le dijo.

Los fantasmas de Caputo se encarnaron en un economista de habitual perfil bajo, que vino a promocionar un libro del que es autor. Con escaso sustento, las versiones sobre un reemplazo responden más a la prolongada incertidumbre por el estancamiento de la actividad y el rumbo de la economía que a “una canallada” o “una traición a la patria”, como dijo ayer el Presidente (o acaso también a alguna usina del propio Gobierno).

Milei completará su estadía en Washington el jueves con un mensaje en la Cámara de Comercio y una actividad de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que la Argentina preside este año, en la embajada. Será mientras aquí se desarrolle la (propia) quinta Marcha Federal Universitaria, en reclamo de la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios y contra el recorte de fondos públicos a la educación y la ciencia. El presente, y nada más.