Una semana clave en el Congreso: el Presupuesto 2027 abre la pulseada entre el Gobierno, la oposición y la presión de la calle

Pasado el fin de semana largo, arranca este martes la semana "por los puntos" de la política. Será determinante y de altísima tensión tanto para el Gobierno como para el Congreso. Con el foco puesto desde el arranque en la discusión del Presupuesto 2027, la Casa Rosada busca activar las negociaciones legislativas en un recinto atravesado por múltiples frentes de conflicto y con la mirada puesta en un calendario que apura los tiempos del oficialismo, con una movilización que se prevé multitudinaria para este jueves.

La Libertad Avanza abrirá este martes el debate por el Presupuesto 2027. Desde las 12 se reunirá la comisión que encabeza Alberto "Bertie" Benegas Lynch. El encargado de la defensa técnica y política por parte del Gobierno será el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Desembarcará como el único vocero del equipo económico. Su misión previa no fue menor: ya mantuvo contactos con Gabriel Bornoroni y bloques aliados, donde recogió los primeros reclamos por fondos para obras viales y deudas previsionales de la ANSES, intentando contraponer la asignación de partidas para discapacidad como un gesto "superador" frente a la emergencia que reclama la oposición.

Carlos Guberman, el hombr de Economía en la comisión de Presupuesto

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En el fondo, el Presupuesto operará como la moneda de cambio central con los gobernadores en la estrategia de la Casa Rosada para suspender o eliminar las PASO, uno de los objetivos políticos del Gobierno con vistas a las elecciones de 2027.

El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La hoja de ruta oficialista busca acelerar: apuntan a emitir dictamen antes del 7 de noviembre. Era la fecha inmediatamente previa a la visita del papa León XIV al país, aunque ahora le llegada está en duda. El objetivo es que se trate en el recinto el 17 de noviembre para evitar la extensión de las sesiones ordinarias.

Congreso caliente: Geopolítica, tierras y disputas de comisión

El debate presupuestario no llegará solo. El miércoles las discusiones sumarán temperatura con el tratamiento de iniciativas sensibles. Por un lado, Diputados abordará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras un paso traumático por el Senado, el oficialismo prometió a sus aliados restituir por vía legislativa los topes a la venta de tierras a extranjeros fijados en la Ley de Tierras, buscando cerrar el capítulo al margen del andarivel judicial, con el reciente "frenazo" de la Corte a la derogación de la norma. En el Congreso, si el articulado se modifica, el proyecto deberá volver en segunda revisión a la Cámara Alta.

En paralelo, continuará la discusión del proyecto de Ley Malvinas de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo sostiene el texto original con dos premisas: el proyecto no se divide y solo se admitirá la creación de una comisión bicameral de seguimiento, sin ceder al Poder Legislativo ningún lugar en la mesa de decisiones ejecutivas. El peronismo, por su parte, prepara un dictamen de minoría enfocado solo en el primer capítulo, descartando el articulado donde el Gobierno vincula la seguridad interior con la figura del terrorismo y crea un consejo de participación exclusiva del Ejecutivo.

Jueves de tensión: quórum en juego y el pulso de la calle

Todas las miradas, mientras tanto, se concentrarán en la jornada del jueves. La oposición agrupada en Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Unidos solicitó una sesión especial para golpear donde más le duele al Gobierno: la derogación total del DNU 70/2023 (prácticamente un "esqueleto" de gestión), la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y la ley sobre morosidad y endeudamiento de las familias.

Avanzar en el acuerdo con los gobernadores y las sesiones del Congreso, los principales objetivos de la Mesa Política

En los despachos oficiales confían en neutralizar el quórum y apuestan a su propia convocatoria de sesión para el miércoles 21. En la oposición admiten que la falta de números propios buscará compensarse con la presión social de la calle.

Es que desde las 10:30 de la mañana, la zona del Congreso será el escenerio de una masiva movilización que incluirá a la V Marcha Federal por el financiamiento universitario, junto a agrupaciones estudiantiles, docentes y científicos que reclaman la actualización de becas y fondos salariales. Se sumarán además a la CGT, las CTA, movimientos sociales, colectivos de inquilinos, jubilados y endeudados.

Se trata de una postal callejera con la que la oposición apuesta a sensibilizar a los diputados del "medio" en una semana donde la rosca legislativa y la calle medirán el verdadero margen de maniobra del Gobierno.

Presupuesto 2027: los números según los cálculos oficiales

Las proyecciones oficiales del Gobierno para 2027 contemplan un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un dólar a $1.847, por encima de la cotización actual.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los ingresos crecerán un 3,5% real, mientras que los subsidios energéticos caerán un 25,2%. El proyecto también prevé un aumento real del 3,4% del gasto total y un superávit financiero de $0,2 billones para la Administración Pública Nacional.

En materia social, las prestaciones previsionales aumentarían un 2,5% real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) subirían apenas un 0,7%. En contraste, la Prestación Alimentar tendría una caída real del 10,5%, sin cambios previstos en la cantidad de beneficiarios, estimada en 4,5 millones de personas.

En salud, el gasto agregado de los establecimientos nacionales crecería un 2,3% real, aunque con diferencias entre instituciones. La inversión en defensa, en tanto, aumentaría un 31,5% frente a las asignaciones de 2026. El proyecto contempla además $500.000 millones para gastos electorales y una reducción real del 0,7% en las transferencias a las provincias.

La distribución del gasto también muestra el peso de las políticas sociales: el 58,5% del presupuesto se destinaría a la Seguridad Social, mientras que Educación representaría el 5,5%, Salud el 6,3% y Energía el 3,4%. Por el lado de los ingresos, el Gobierno proyecta un incremento de la presión tributaria de 0,64 puntos porcentuales, impulsado principalmente por Ganancias, el IVA, los impuestos a los combustibles y los recursos provenientes del comercio exterior.

Las estimaciones deberán leerse en función de los supuestos macroeconómicos del proyecto. La OPC utiliza una inflación promedio del 21,1% para calcular las variaciones reales de ingresos y gastos, una referencia distinta del 18% de inflación anual informado en las proyecciones oficiales. La diferencia entre ambos indicadores debe quedar explicitada para evitar comparar cifras calculadas sobre bases distintas.

LT/MSS