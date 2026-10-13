La CGT revindicó el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" y llamó burda provocación el "Día de la Raza" que restituyó Milei

La CGT definió al “Día de la Raza”, restituido por el gobierno de Javier Milei, como una “provocación burda” y reivindicó la conmemoración del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, citando a los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.

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El comunicado de la CGT sobre el “Día de la Raza”

En un extenso posteo que publicó en su cuenta oficial de X con el título de “Nuestras raíces”, la organización sindical comenzó expresando que “el ‘Día de la Raza’, hoy repuesto en el discurso oficial más como una provocación burda que como una reivindicación fundamentada, estuvo en sus orígenes alejado de una concepción biologicista o racista”.

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En ese punto, el texto remarca que “hace 109 años, cuando Hipólito Yrigoyen decretó esta fecha como fiesta nacional, lo hizo pensando, como otros países del continente, en estrechar los vínculos de hispanidad que nos unían como pueblos latinoamericanos, en contraposición de la amenaza imperialista anglosajona”.

A continuación, se indica que “Juan Domingo Perón, en un discurso del 12 de octubre de 1947, dijo al respecto de la injerencia externa: ‘Procuraba fomentar una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían, por encargo, el ominoso estribillo cuya remunerada difusión corría por cuenta de los llamados órganos de información nacional. Este estribillo ha sido el de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza’”.

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La CGT cierra su comunicado afirmando que “la vinculación con la hispanidad fue cediendo lugar a una mirada más amplia sobre nuestra identidad latinoamericana, que no solo reivindica las raíces hispanas, sino también las profundas raíces originarias del continente, que contribuyeron a conformar nuestro vasto crisol cultural. Por eso, desde 2010 fue renombrado Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para aggiornar el concepto a sus fines y encuadrarlo en lo que afirma nuestra Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos a los que adherimos”.

HM