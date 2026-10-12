“Día de la Raza” o Diversidad Cultural: el debate por el nombre del feriado del 12 de octubre

El Gobierno de Javier Milei vuelve a identificar el feriado del 12 de octubre como “Día de la Raza” en el calendario oficial de 2026, una denominación que la Argentina reemplazó en 2010. La elección recupera una mirada sobre la llegada de Cristóbal Colón a América que la administración libertaria reivindicó en sus comunicaciones públicas y reabre el debate sobre el significado de la fecha.

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Sin embargo, el nombre publicado en el sitio gubernamental no coincide con el establecido en la legislación. La Ley 27.399, que regula los feriados nacionales, identifica el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esa denominación figura expresamente en su artículo primero, dentro de los feriados trasladables.

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La diferencia resulta central para entender qué ocurrió: el Ejecutivo recuperó el nombre tradicional en el calendario y en su discurso público, mientras que la norma consultada mantiene la referencia a la diversidad cultural. Este lunes 12 de octubre de 2026, ambas denominaciones vuelven a convivir en documentos y mensajes del propio Estado.

Por qué el Gobierno de Milei vuelve a hablar del “Día de la Raza”

La utilización de ese nombre tiene antecedentes durante la actual gestión. Según el relevamiento publicado por Chequeado, el Gobierno también lo empleó en los calendarios de 2024 y 2025. Su reiteración en 2026 da continuidad a una posición que Casa Rosada expresó al reivindicar la influencia española en la historia americana.

En un video difundido el 12 de octubre de 2024, la Presidencia presentó la llegada de Colón como un “hito que marcó el inicio de la civilización en el continente”. El mensaje destacó el legado cultural, lingüístico y económico de ese proceso. Esa comunicación permite ubicar el uso del nombre tradicional dentro de la interpretación histórica promovida por el Gobierno, aunque no equivale por sí misma a una modificación de la ley de feriados.

El punto de discusión excede, por lo tanto, una elección de palabras. La referencia a la “raza”, el reconocimiento de la diversidad y las conmemoraciones de la resistencia indígena colocan el acento en distintos protagonistas y consecuencias de un mismo acontecimiento. Las denominaciones elegidas por los Estados muestran esas diferencias de enfoque.

Qué se conmemora el 12 de octubre y cuándo comenzó el feriado en Argentina

La fecha remite a la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, en el Caribe, en 1492. Ese desembarco se convirtió en una referencia histórica para recordar el comienzo de la expansión europea en América y los cambios que atravesaron las sociedades del continente.

En la Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen declaró el 12 de octubre fiesta nacional mediante un decreto del 4 de octubre de 1917. Existe una precisión relevante: de acuerdo con el análisis histórico disponible en Educ.ar, el texto de aquel decreto no utilizaba la expresión “Día de la Raza”, aunque la conmemoración quedó asociada posteriormente con ese nombre.

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Los fundamentos de la disposición de 1917 exaltaban el papel de España y presentaban la conquista desde una perspectiva que valoraba la expansión de la civilización europea. Esa interpretación ayuda a comprender el contexto en el que se institucionalizó la celebración y las revisiones que recibió durante las décadas siguientes.

Por qué se cambió el nombre por Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El cambio formal llegó en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el Decreto 1584. La disposición incorporó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y explicó que la nueva denominación buscaba adecuar el sentido de la fecha al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural presente en la Constitución y en instrumentos de derechos humanos.

La modificación propuso desplazar el eje de la celebración hacia el reconocimiento de las culturas que integran la sociedad. También se vinculó con los cuestionamientos al uso del concepto de “raza” para clasificar a la humanidad y con una revisión de las miradas que habían relegado a los pueblos originarios en el relato de la historia americana.

En 2017, la Ley 27.399 mantuvo la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural al reorganizar el régimen nacional de feriados. La misma ley derogó el decreto de 2010, pero conservó el nombre que este había introducido. Por eso, la referencia normativa para el feriado no se limita a aquella decisión presidencial.

Cómo se conoce el 12 de octubre en América Latina

Las revisiones de esta conmemoración también se produjeron en otros países. Colombia, por ejemplo, estableció en 2021 el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, mediante una resolución del Ministerio de Cultura. La medida reconoció expresamente la necesidad de renombrar el antiguo “Día de la Raza” para destacar la pluralidad del país.

En México, un decreto publicado el 18 de diciembre de 2020 declaró el 12 de octubre Día de la Nación Pluricultural. La fecha de esa disposición permite precisar un dato que suele aparecer confundido: la declaración federal corresponde a 2020. En Costa Rica, la conmemoración se conoce como Día de las Culturas y destaca los aportes indígenas, europeos, africanos y asiáticos a su identidad.

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Otros países ponen el foco en los pueblos originarios y en su resistencia frente a la colonización. Venezuela conmemora el Día de la Resistencia Indígena, denominación adoptada mediante un decreto de 2002. Nicaragua recuerda el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, con una referencia explícita al carácter multiétnico de su sociedad.

En Bolivia, el 12 de octubre es el Día de la Descolonización, asociado al reconocimiento de las luchas de los pueblos indígenas frente a la dominación colonial. En Perú, la Ley 29.421 estableció en 2009 el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, que propone valorar su presencia y sus aportes a la sociedad.

Qué se celebra en España y Estados Unidos

En España, aunque la expresión “Día de la Hispanidad” continúa siendo ampliamente utilizada, la denominación legal es Fiesta Nacional de España. La Ley 18/1987 fijó su celebración el 12 de octubre y vinculó la elección de la fecha con la proyección histórica, lingüística y cultural del país más allá de Europa.

En Estados Unidos, el calendario federal conserva Columbus Day, o Día de Colón, que se observa el segundo lunes de octubre y en 2026 coincide con el día 12. A su vez, los estados y el Distrito de Columbia pueden reconocer otras conmemoraciones, entre ellas el Día de los Pueblos Indígenas. Esa coexistencia muestra que el debate sobre cómo recordar la llegada europea a América también atraviesa distintas jurisdicciones de un mismo país.