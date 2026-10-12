La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) suscribieron el acta acuerdo paritaria que fija las condiciones salariales aplicables a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. El entendimiento alcanza el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre.

Escala salarial de Camioneros en septiembre: cuánto cobra cada categoría

El documento contempla actualizaciones mensuales en los salarios básicos de convenio, la fijación de una suma no remunerativa mensual y valores específicos para los adicionales fijos. En el esquema determinado para el mes de octubre, la gratificación extraordinaria no remunerativa se fijó en $ 60.000 para todas las categorías del escalafón.

La liquidación mensual de los trabajadores del sector se compone del salario básico de convenio, el adicional por presentismo previsto en la convención colectiva, una suma fija por viáticos de $534.000 para la totalidad de las ramas y el suplemento extraordinario no remunerativo fijado para el periodo.

Escala salarial de seguridad privada en octubre categoría por categoría

Los ingresos totales conformados que percibirán los empleados del sector durante octubre se estructuran de la siguiente manera según la función desempeñada:

- Vigilador General: básico de $1.053.200, presentismo de $180.000, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, sumando un total de $1.827.200.

- Controlador de Admisión y Permanencia General: básico de $1.053.200, presentismo de $180.000, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, totalizando $1.827.200.

- Vigilador Bombero: básico de $1.123.000, presentismo de $195.100, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, con un total de $1.912.100.

- Verificación de Eventos: básico de $1.123.000, presentismo de $195.100, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, alcanzando $1.912.100.

Sueldos del Personal Civil de la PSA: la escala salarial de octubre

- Operador de Monitoreo: básico de $1.123.000, presentismo de $195.100, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, sumando un ingreso de $1.912.100.

- Administrativo: básico de $1.155.100, presentismo de $203.000, viático de $ 534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, totalizando $1.952.100.

- Guía Técnico: básico de $1.155.100, presentismo de $203.000, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, con una remuneración de $1.952.100.

- Vigilador Principal: básico de $1.191.000, presentismo de $210.700, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, alcanzando $1.995.700.

- Instalador de Sistemas Electrónicos: básico de $1.191.000, presentismo de $210.700, viático de $534.000 y adicional no remunerativo de $60.000, sumando un total de $1.995.700.

Adicionales regionales y suplementos por actividad

La reglamentación paritaria contempla el pago de suplementos específicos vinculados a la localización geográfica y la naturaleza del servicio prestado. Durante octubre, el adicional aeroportuario se fijó en $142.700, mientras que el adicional Neuquén se estableció en $81.200.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre con aumento y qué pasa con el bono

El viático no remunerativo por día efectivamente trabajado asciende a $21.360 durante este mes. Ese mismo valor diario de $21.360 rige como adicional remunerativo extraordinario por cada día de vacaciones gozadas durante el período.

GZ