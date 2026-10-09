El Sindicato de Choferes de Camiones difundió la cartilla ampliatoria de las tablas de escalas salariales para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 (C.C.T. 40/89). El esquema establece los haberes básicos mensuales que rigen para las distintas especialidades de la actividad del transporte de cargas y la logística durante el período de septiembre.

Sueldos del Personal Civil de la PSA: la escala salarial de octubre

Dentro de la grilla de personal de conducción, los conductores de primera categoría —es decir, quienes manejan camiones semirremolques, acoplados, unidades de transporte de larga distancia, zona cordillerana, auxilio, clearing y recolección de residuos— perciben un haber de $1.095.276,83 por mes ($45.636,53 por día). Por su parte, los conductores de segunda categoría tienen asignado un básico mensual de $1.075.758,58 ($44.823,27 diarios), mientras que los de tercera categoría, correspondientes a fletes al instante y camionetas de hasta 3 toneladas de carga, alcanzan $1.056.220,57 mensuales ($44.009,19 diarios).

El escalafón para la rama de grúas y auxilio comprende asignaciones específicas según la capacidad del equipo operado. Los conductores de autogrúas y auxilios con 10% adicional perciben $1.204.804,51 al mes. Para los operadores de grúas de hasta 10 toneladas, el haber es de $1.114.803,28; de más de 10 y hasta 20 toneladas, $1.226.283,61; de más de 20 y hasta 35 toneladas, $1.275.334,95; de más de 35 y hasta 45 toneladas, $1.326.348,35; de más de 45 y hasta 55 toneladas, $1.379.402,28; de más de 55 y hasta 70 toneladas, $1.448.372,39; de más de 70 y hasta 90 toneladas, $1.520.791,01; de más de 90 y hasta 110 toneladas, $1.596.830,56; de más de 110 y hasta 140 toneladas, $1.676.672,09; de más de 140 y hasta 170 toneladas, $1.760.505,69; de más de 170 y hasta 300 toneladas, $1.848.530,97; y para equipos de más de 300 toneladas, el haber asciende a $1.996.413,45 mensuales ($83.183,89 diarios).

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre con aumento y qué pasa con el bono

La grilla salarial de Camioneros categoría por categoría

Para el sector administrativo, la escala determina los siguientes montos mensuales: los administrativos de primera categoría perciben $1.089.945,52 ($45.414,40 por día); los administrativos de segunda categoría cobran $1.048.437,00 ($43.684,88 diarios); los de tercera categoría reciben $1.011.084,65 ($42.128,53 diarios); y los administrativos de cuarta categoría tienen fijado un sueldo de $991.688,71 ($41.320,36 por día).

En las operaciones logísticas, de maestranza y servicios generales, las remuneraciones quedaron estructuradas de la siguiente forma: los ayudantes mayores de 18 años cobran $981.158,36 por mes ($40.881,60 diarios); los peones tienen asignado un básico de $1.000.329,49 ($41.680,40 diarios); los embaladores, peones especializados y de reparto alcanzan $1.009.968,49 ($42.082,02 diarios); los recibidores y clasificadores de guías ganan $1.019.586,68 ($42.482,78 por día); y los encargados perciben un salario mensual de $1.114.803,28 ($46.450,14 por día). En tanto, los operadores de autoelevadores registran un haber de $1.114.803,28 al mes.

Las ramas operativas especiales del CCT 40/89 cuentan con escalas diferenciadas que contemplan plus de actividad:

- Chofer de camión blindado (incluido el 20%): $1.413.073,86 por mes ($58.878,08 diarios).

- Chofer con firma (incluido el 20%): $1.517.608,69 por mes ($63.233,70 diarios).

- Custodio de unidades blindadas (incluido el 20%): $1.225.122,53 por mes ($51.046,77 diarios).

- Auxiliar operativo de primera de transporte de caudales: $1.505.098,03 por mes ($62.712,42 diarios).

- Auxiliar operativo de segunda de transporte de caudales: $1.048.437,00 por mes ($43.684,88 diarios).

Escala salarial de farmacéuticos: de cuánto es el sueldo básico en octubre

- Operador de servicios de clearing: $1.165.417,90 por mes ($48.559,08 diarios).

- Distribuidor domiciliario de clearing: $1.060.755,66 por mes ($44.198,15 diarios).

- Auxiliar operativo de primera de clearing: $1.091.947,93 por mes ($45.497,83 diarios).

- Auxiliar operativo de segunda de clearing: $1.039.255,79 por mes ($43.302,32 diarios).

Por su parte, el personal de taller presenta las siguientes remuneraciones mensuales: los oficiales de primera (incluido el 25%) ganan $1.524.803,08; los oficiales completos de taller (incluido el 25%), $ 1.445.802,00; los oficiales (incluido el 25%), $1.374.584,56; los medios oficiales (incluido el 18%), $1.225.798,86; los oficiales gomeros (incluido el 25%), $1.374.584,56; los medios oficiales gomeros (incluido el 18%), $1.225.798,86; y los lavadores, engrasadores y ayudantes de taller perciben $1.038.812,59 mensuales ($43.283,86 por día).

Adicionales, viáticos y suplementos específicos

Además de la grilla de sueldos básicos, la cartilla ampliatoria de las tablas de escalas salariales fija los valores de los adicionales permanentes, no permanentes y remuneraciones complementarias contemplados en el texto convencional. En la rama de transporte de combustibles líquidos, la tarea de carguío, precintado, cobranza o traslado de valores equivale a 7 jornales de la categoría por mes, lo que arroja un monto básico actual para la zona general de $319.455,71 (calculado sobre $45.636,53 diarios), más el adicional por especialidad. Para la rama de materiales peligrosos, dicho concepto se abona por día o por viaje en larga distancia a razón de $13.310,65 por jornada ($319.455,71 dividido 24), más el plus de especialidad.

En el sector de transporte y distribución de aguas, aguas gaseosas y cervezas, los choferes de larga distancia perciben un adicional remunerativo de $344.833,17 mensuales. Para los choferes afectados a unidades bitren, el suplemento fijado en el ítem 306 asciende a $707.767,88 por mes.

Sueldos de la UOCRA: la escala salarial y jornales para el mes de octubre

El documento contempla asimismo el esquema de recargos por kilometraje y tareas especiales en viaje de larga distancia. Se aplica un recargo del 100% sobre los kilómetros recorridos a partir de los sábados a las 13 horas, domingos y feriados nacionales. Para el transporte en carretones de hasta 50 toneladas de carga útil se fija un recargo del 75% (con un piso mínimo de 350 km por día), mientras que para carretones de más de 50 toneladas el recargo escala al 200% (con un mínimo de 200 km diarios con dicho recargo). Los peones perciben el 70% del recargo obtenido por el conductor en estas operaciones.

Respecto a la aplicación territorial, la convención establece coeficientes zonales sobre el haber básico: el coeficiente 1,2 rige para las zonas al sur del Río Colorado, su continuidad en el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz y las provincias de La Pampa y Mendoza (zona de cuencas petrolíferas), mientras que el coeficiente 1,4 se aplica para las áreas al sur del Río Santa Cruz.

GZ / lr